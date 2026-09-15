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中國廣州大學城男子持刀隨機傷人 3人受傷

中央社／ 香港15日電

中國廣州大學城昨天發生隨機傷人案，兇嫌在大學城人流最多的商場持刀隨機傷人，至少3人臉部中刀流血。35歲嫌犯李男已被捕，傷者送醫，無生命危險。

綜合中國大陸微博和香港媒體的訊息，廣州市公安局番禺分局昨晚通報，當天下午5時許接報，番禺區小穀圍街某火鍋店門口有一男子持刀傷人，警方接報後迅速到場處置，將傷者送醫，並拘捕了李姓嫌犯。

與此同時，有網友在微博留言說，「看到有人在那邊無差別傷人，從GOGO新天地出發，傷人後跑掉了」；留言還呼籲大學城的人回到宿舍，不要在外面停留。

另據報導，有學校在聊天群組發信安撫學生，稱警方已控制情況並抓到嫌犯，嫌犯只有一人，並提醒學生勿在網上以訛傳訛，當地政府將會嚴肅處理造謠、傳謠者。

報導表示，嫌犯只挑女子下手。

廣州大學城位於廣州番禺區小穀圍島，大學林立，有中山大學、華南理工大學、廣東工業大學、廣州中醫藥大學等。

廣州 大學 微博

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