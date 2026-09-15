東海大學教授陳以愛轉赴上海復旦大學任教

上海澎湃新聞報導，復旦大學歷史學系官網近日更新後顯示，此前擔任台灣東海大學教授的陳以愛已任復旦大學歷史學系教授。

根據上海復旦大學歷史系官網的個人簡介，陳以愛生於泰國曼谷，成長於新加坡、香港，在台灣求學、教書、寫作，2026年秋遷至上海，加盟復旦大學。

陳以愛擁有台灣政治大學歷史系碩博士學位，曾擔任台灣中央研究院近代史研究所博士後研究人員、東海大學共同學科暨通識教育中心教授兼主任等職，學術專長為中國近現代史、學術文化史、大學史。

在個人簡介中，陳以愛說，「我一生都在學校渡過」。近十年投入五四運動史、上海史研究，目前持續深化及寫作後五四時期。關心的主題是中國士大夫階層的近代蛻變，探討他們的心靈世界和生活世界。其研究方法是用整體史視野，下微觀史功夫，想抉發和呈現人們思想和行動的交互作用。

澎湃新聞稱，陳以愛近年專注「東南集團與五四研究系列」，聚焦五四運動在上海的表現，已出版《動員的力量：上海學潮的起源》等。