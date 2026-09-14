飆破68年紀錄！陸海南五指山市24小時狂下616毫米 全市「五停一關」

中國海南省五指山市區從昨天至今天降下自1958年當地有氣象紀錄以來的最大24小時累積雨量，今天全市停課、停工、停業、停產、停運、關閉旅遊景區，瓦斯也暫停供氣。

據中國中央氣象台官網，中國自然資源部與中國氣象局今晚聯合發布橙色地質災害氣象風險預警。預計今晚至明晚，海南中南部、西藏南部等地部分地區發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警），其中，海南中南部局部地區發生地質災害的氣象風險高（橙色預警）。

橙色地質災害預警是四級預警體系中第2高等級預警，表示發生山崩、滑坡、土石流等地質災害的可能性大。

中新網報導，受連日暴雨影響，海南省五指山市防災減災救災和安全生產委員會今天將防汛防風應急回應提升至一級，全市實行「五停一關」措施，即停課、停工、停業、停產、停運，並且關閉旅遊景區。

持續暴雨造成五指山市燃氣（天然瓦斯）管道受損，管網破損，各社區臨時暫停供氣。城鄉部分供水管道遭山洪沖毀，供水管網受損，部分區域水壓偏低、出水不足或臨時停水。

據統計，13日上午11時至今天上午11時，五指山市區24小時累積雨量達616.2毫米，為1958年五指山市區有氣象紀錄以來的最大24小時累積降雨量。