美甲奶茶全寫上…女大生月開銷帳單吵翻 1.4萬元生活費到底多不多？

開學季剛到，一張「大一女生一個月開銷」的帳單截圖在大陸網上瘋傳。早餐180元，午晚兩餐900元，奶茶一周兩次120元，水果零食優酪乳400元，衣服300元，化妝品200元，同學聚餐300元，美髮、美甲、潔面150元，再加上話費、網費、桶裝水、生活用品、資料費，零零總總算下來，一個月要花掉人民幣3000多元（約1.4萬元台幣）。

據觀察者網報導，麥可思研究院2025年發布的「在校大學生消費行為研究」顯示，面向全中國2783名在校大學生的調研中，受訪學生平均每月生活費為1744元，相比2016年的1212元，10年間增長了532元，漲幅約43.9%。

艾媒諮詢的資料也顯示，近半數（45.83%）大學生月均生活費集中在1501元至2000元區間，另有34.65%在1001元至1500元之間，超八成學生處於1000元至2000元這個範圍。換句話說，月花3000元，已經比全中國大學生的平均水準高出了七成以上。

議論者認為，拿全中國平均數去衡量所有城市的學生，本身就不太公平。有調查顯示，北上廣深等一線城市大學生月均生活費約2500元至3500元，新一線城市（成都、杭州、重慶、武漢等）在1500元至2500元之間，二、三線城市則普遍在1000元至1800元。

在廣州的孫同學算過一筆賬，光是吃飯、水果、奶茶、零食加朋友約飯，一個月就要1200元左右，交通費200元，日用品兩、三百元，水電話費一百多元，雜七雜八加起來2500元打不住。

在一線城市的校園裡，3000元確實算不上「奢侈」，只能說剛夠過上比較體面的生活。但反過來，在三、四線城市或者農村家庭眼裡，3000元又是另一個概念了。

爭議的另一個焦點，在於這份帳單裡的「水分」。有人仔細拆解後發現，化妝品200元、美髮美甲潔面150元，這些真的是每個月都要花的固定支出嗎。眼影眼線粉底這些彩妝，難道一個月就能用完一瓶。洗髮水、沐浴露這些生活用品，難道也月月都要重新買。有批評者認為，這份帳單更像是一份「理想生活方案」，而不是一份「生存必需開支」。

麥可思的調研裡還有一組資料，71.7%的受訪大學生表示每月生活費能夠滿足甚至略超出日常需求，其中「剛好滿足」的比例為43.8%。這個「剛好滿足」就是月中開始掰著手指頭過日子，月底盯著餘額心跳加速，硬撐到轉帳那天手機彈出到帳提醒，長出一口氣，然後新一輪精打細算又開始。這才是大多數普通大學生的真實狀態。