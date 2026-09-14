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台北花車現身上海旅遊節 大巨蛋為主題傳播城市特色

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
台北市花車以台北新地標大巨蛋作為形象，並結合台北101與棒球運動、科技等因素來呈現多元、友善與宜居的城市風貌。圖／台北市政府提供
台北市花車以台北新地標大巨蛋作為形象，並結合台北101與棒球運動、科技等因素來呈現多元、友善與宜居的城市風貌。圖／台北市政府提供

第37屆上海旅遊節大巡遊活動於12日正式啟幕，這次台北市政府觀傳局也推出台北主題花車，吸引觀光。花車以大巨蛋為主題，車身並繪有台北西門、迪化街等歷史景點，盼通過上海旅遊節平台來傳播台北城市特色。

據悉，花車以台北新地標大巨蛋作為形象，並結合台北101與棒球運動、科技等因素來呈現多元、友善與宜居的城市風貌。

該花車自12日在上海外灘開幕大遊行亮相登場後，9月13至10月6日會在上海各區巡遊25日。將分批次駛入靜安、崇明、虹口、嘉定、青浦、徐匯、臨港、閔行、普陀、松江十個區域開展巡遊或展示，直至10月6日在松江舉辦上海旅遊節閉幕系列活動。

今年上海旅遊節大巡遊以「上海有約．美好相逢」為主題，共有21輛花車參與遊行，同時有上海迪士尼、樂高樂園、海昌海洋公園等主題樂園方隊，秘魯、墨西哥、西班牙、泰國等境外表演方隊，三明泰寧梅林戲、廣東英歌舞、雲南耿馬歌舞等非遺團隊輪番登場。

據美團數據顯示，近一周上海文旅預訂量年增長15%。據了解，美團平台上相關活動上線後，遊客下單熱情明顯提升。以上海樂高樂園度假區為例，半價票開售不到1小時，該景區門票預訂量年增長321%。

另據上海市文化和旅遊局發布的官方數據，2026年上半年，上海累計接待境外遊客 531.49萬人次，年增長27.82%。入境前五大客源國分別為韓國、俄羅斯、美國、泰國、馬來西亞。

大陸方面已先後恢復福建居民及上海居民赴金門、馬祖的旅遊（含團隊游與個人游）。據7月大陸國台辦記者會上透露數據，截至2026年6月底，上海、福建居民赴金門、馬祖旅遊累計已超30萬人次。目前仍未開放大陸民眾赴台灣本島旅遊。

上海旅遊節創辦於1990年，原名上海黃浦旅遊節，1996年升級更名為上海旅遊節。經過多年的發展，上海旅遊節逐步形成了固定的辦節模式和辦節特色，確定了節慶載體和舉辦形式，成為上海市一項固定的全市性大型都市節慶活動。

第37屆上海旅遊節大巡遊活動於12日正式啓幕，這次台北市政府觀傳局也推出台北主題花車。圖／台北市政府提供
第37屆上海旅遊節大巡遊活動於12日正式啓幕，這次台北市政府觀傳局也推出台北主題花車。圖／台北市政府提供

台北市花車以台北新地標大巨蛋作為形象，並結合台北101與棒球運動、科技等因素來呈現多元、友善與宜居的城市風貌。圖／台北市政府提供
台北市花車以台北新地標大巨蛋作為形象，並結合台北101與棒球運動、科技等因素來呈現多元、友善與宜居的城市風貌。圖／台北市政府提供

大巨蛋 上海 台北 旅遊 迪化街

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