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教書竟比科研香？陸媒：陸中學師資越來越多具名校博士學位

中央社／ 台北14日電
大陸眾多具名校博士、碩士學位的畢業生選擇成為中學教師。圖為北京清華大學校園。新華社
大陸眾多具名校博士、碩士學位的畢業生選擇成為中學教師。圖為北京清華大學校園。新華社

陸媒報導，中國眾多具名校博士、碩士學位的畢業生選擇成為中學教師，截至2024年，中小學專任教師中有5910人具博士學位，85萬5634人擁有碩士學歷，研究生學歷共逾86萬人。

第一財經等陸媒近日作了上述報導，並引述廣東名校深圳中學的校方公開介紹稱，目前有博士教師100餘人，其中逾150名教師畢業於北京清華、北京大學，另有畢業於哈佛麻省理工學院、牛津、劍橋等國外頂尖大學教師100多人。

據深圳市人社部門轉發的擬聘人員公示，深圳中學今年擬聘人員21人全部都是研究生學歷，其中5名博士、16名碩士；包括北京清華大學電氣工程博士擬任高中數學教師、劍橋大學電氣工程博士擬任高中物理教師等。

另據南方日報，江蘇省蘇州中學招聘2025年應屆高層次優秀畢業生時最後錄用了13人，其中6人畢業於北京清華大學、4人畢業於北京大學，學歷方面則是8名博士、5名碩士，沒有一人來自師範學校系統。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析稱，隨著中國經濟的發展，包括北京、上海、廣州、深杭等一線城市以及蘇州、廈門在內的城市，10多年前就已開始大量引進研究生任教中小學，還有一些經濟發達的中小城市、縣城近年來透過較好的福利待遇，例如編制、安家費等也吸引了大量的研究生。

此外，丁長發表示，在相關政策支持之下，很多在職的中小學老師攻讀教育學碩士、博士；而眾多碩、博士到中小學任教，對學校品牌、教學等方面的提升都有促進作用。

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