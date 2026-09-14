中國海南島連日暴雨 五指山市山洪14人被困

受熱帶低壓和冷空氣影響，中國海南島從11日起大雨不斷，今天有12市縣停課，多地道路坍方，其中五指山市一處農莊及周邊民房被洪水圍困，消防單位前往救援14名被困民眾。

新華社報導，海南五指山市消防救援局接獲消息，受持續強降雨影響，五指山市通什鎮一處2層農莊及周邊民房被洪水圍困，14名民眾待救援。經過將近一小時救援，被困人員已安全轉移。

中國大陸今年夏天以來多地因颱風或熱帶低壓帶來暴雨，造成水患。

海南島昨天局部地區發生特大暴雨，已有部分地區宣布停課；今天停課區域擴大至三亞、瓊海等12市縣。第一財經引述當地居民表示，大雨已經連續下了兩三天。

中新網報導，海南省氣象部門表示，11日起海南島南半部地區已有400至600毫米降雨；今天仍有100至150毫米、局部地區200毫米降雨，預計海南島中部、東部、西部和南部地區仍有暴雨到大暴雨，北部地方有中到大雨。