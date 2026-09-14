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香港發生盜用信用卡購買蘋果手機案 700多人受害
香港近日發生盜用信用卡購買蘋果手機案，有700多人受害，是香港少有的同類案件，涉及約5880萬元。
綜合本地媒體的報導和警方公布，蘋果最新手機iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max於12日晚上開放預購後，不斷有人向警方報案，表示其信用卡遭人盜用並在蘋果香港官網購買新iPhone。
警方昨天公布，接獲超過700人報警求助，涉及款項高達港幣1470萬元（新台幣5880萬元），暫時沒有人被捕。
星島日報今天在報導中引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，這起案件可能涉及Apple Online Store為保障預訂時的流量順暢，採用了動態風險評估，豁免部分交易的SMS驗證碼或程式認證，讓早已偷盜了他人信用卡資料的不法之徒有機可乘。
立法會財經事務委員會委員黃永威也表示，事件可能涉及銷售過程中沒有雙重認證，讓盜用者有機可乘。
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