快訊

川習會北京恐再得分 史丹佛學者：這3目標得逞…台海局勢非常危險

深山失聯4天高雄男陷爛泥！全身動不了只剩頭露出 滴水未進奇蹟獲救

鍾東錦競總成立藍白合 柯文哲宣布民眾黨支持鍾

聽新聞
0:00 / 0:00

降溫比預期早 黑龍江漠河最低溫已零度以下

中央社／ 上海13日電
哈爾濱漠河城區內的一處街景。新華社資料照
哈爾濱漠河城區內的一處街景。新華社資料照

正當許多地方還在穿短袖，中國最北端、近年成為觀賞極光新興旅遊地的黑龍江漠河近日氣溫降至攝氏零度以下，比預期時間提早，漠河供熱部門因而提前在昨天開始供應暖氣。

消息一出，中國其他地區的網友紛紛在網上留言：「我們這裡還是短袖啊」、「我們還在開空調（冷氣）」。

央視新聞報導，黑龍江漠河近期最低氣溫降至零度以下。當地供熱部門於12日正式開栓供暖，較計畫時間提前13天。

人民日報微信公眾號報導，漠河夏季平均氣溫不到20度，冬季最低溫可達零下53度。這裡是中國供暖時間最早、週期最長的地區之一。今年漠河供暖期為8個多月，預計供暖時間將持續到明年5月中旬前後。

音樂人柳爽創作的歌曲「漠河舞廳」由於網友二次創作，將發行兩年的歌曲，與以電影「白日焰火」獲得柏林電影節男主角獎的演員廖凡在片中獨舞等畫面剪輯搭配，在網路廣為流傳，半個月點擊量達上億次，讓漠河為更多人知曉。近年觀賞北極光、體驗極晝、打卡漠河舞廳吸引各國遊客。

黑龍江 低溫 氣溫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

天氣炎熱 彰嘉屏防36度以上高溫

大陸海警預告16日開漁 稱「提前就位」護航

油價飆漲通膨壓力籠罩 全球主要央行今年決策一次看

相關新聞

香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機

蘋果手機有新型號機款在香港接受預訂，社交媒體風傳疑似信用卡被盜用去訂購手機。三間被點名的發卡銀行稱留意到事件要展開調查，香港金融管理局說如個別商戶不使用或暫停額外認證安排，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

降溫比預期早 黑龍江漠河最低溫已零度以下

正當許多地方還在穿短袖，中國最北端、近年成為觀賞極光新興旅遊地的黑龍江漠河近日氣溫降至攝氏零度以下，比預期時間提早，漠河...

少子化衝擊！大陸小學5年減2.97萬所 閒置校舍轉型養老院、長者食堂

少子化海嘯席捲大陸，大陸小學數量持續減少，閒置校舍如何再利用成為地方政府面臨的新課題。大陸教育部數據顯示，2025年大陸全國普通小學較2024年減少8000所，小學在校生也減少406.08萬人。同時，在大陸農村人口向城鎮聚集及人口結構變化下，多地開始盤活閒置校舍，部分村小更改建為養老院、長者食堂等，讓沉寂校舍轉型為民生服務空間。

本科非北大 念北大碩士沒用？女被減薪曝「第一學歷歧視」

北京大學碩士陳女士近日求職，拿到某私立學校40萬（人民幣，下同）年薪offer，卻在對方得知她本科是成都理工大學後，臨時要求降薪5萬至35萬，讓努力拿到雙一流碩士學位的陳女士相當氣憤。無獨有偶，一名東北農大碩士通過某互聯網工廠五輪面試，卻在入職審核時因第一學歷是專科而被拒絕，讓他直呼「我感覺這些年的努力，好像一下子全白費了。」兩起事件隨即引發輿論對「第一學歷歧視」殘酷潛規則的質疑。

去年錄取北大醫學專業放棄 浙男今年考714分只為念這科

考上北京大學是眾多學子的心願，但浙江的陸遠迪去年錄取北大醫學部預防醫學專業，卻毅然決然放棄，選擇復讀。今年陸遠迪如願以償，以714分的成績被北京大學圖靈班，正是他心心念念的理想專業。花費一年時間只為了考上理想科系，有網友覺得陸遠迪太任性，純粹是浪費資源，也有人形容他簡直「清醒到發狠」。

山東老闆舉報博館文物失蹤被針對？ 3部門上門檢查15次

山東菏澤一燒烤店老闆張先生因實名舉報博物館文物疑似失蹤後，其店鋪兩個月內遭五個部門約15次上門檢查，最誇張的一天，連續有鹿上門檢查，一次來近20人，讓張先生和妻子嚇得不得不被迫於9月7日關門停業。但店關了、房租仍要付，他只好在店門口擺攤賣地瓜以承擔每月1萬元房租（人民幣，下同）。而他舉報的文物疑失蹤案迄今也沒下文。此事被曝光後引發大批網民批評，要求官方介入調查張先生是否因舉報而被針對性檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。