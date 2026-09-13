降溫比預期早 黑龍江漠河最低溫已零度以下

正當許多地方還在穿短袖，中國最北端、近年成為觀賞極光新興旅遊地的黑龍江漠河近日氣溫降至攝氏零度以下，比預期時間提早，漠河供熱部門因而提前在昨天開始供應暖氣。

消息一出，中國其他地區的網友紛紛在網上留言：「我們這裡還是短袖啊」、「我們還在開空調（冷氣）」。

央視新聞報導，黑龍江漠河近期最低氣溫降至零度以下。當地供熱部門於12日正式開栓供暖，較計畫時間提前13天。

人民日報微信公眾號報導，漠河夏季平均氣溫不到20度，冬季最低溫可達零下53度。這裡是中國供暖時間最早、週期最長的地區之一。今年漠河供暖期為8個多月，預計供暖時間將持續到明年5月中旬前後。

音樂人柳爽創作的歌曲「漠河舞廳」由於網友二次創作，將發行兩年的歌曲，與以電影「白日焰火」獲得柏林電影節男主角獎的演員廖凡在片中獨舞等畫面剪輯搭配，在網路廣為流傳，半個月點擊量達上億次，讓漠河為更多人知曉。近年觀賞北極光、體驗極晝、打卡漠河舞廳吸引各國遊客。