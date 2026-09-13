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少子化衝擊！大陸小學5年減2.97萬所 閒置校舍轉型養老院、長者食堂

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
第一財經報導，大陸少子化及農村人口向城鎮聚集，部分村小因生源減少閒置，多地將校舍改建為養老院、長者食堂等民生服務空間。新華社
第一財經報導，大陸少子化及農村人口向城鎮聚集，部分村小因生源減少閒置，多地將校舍改建為養老院、長者食堂等民生服務空間。新華社

少子化海嘯席捲大陸，大陸小學數量持續減少，閒置校舍如何再利用成為地方政府面臨的新課題。大陸教育部數據顯示，2025年大陸全國普通小學較2024年減少8000所，小學在校生也減少406.08萬人。同時，在大陸農村人口向城鎮聚集及人口結構變化下，多地開始盤活閒置校舍，部分村小更改建為養老院、長者食堂等，讓沉寂校舍轉型為民生服務空間。

第一財經指，隨著新型城鎮化加速推進，農村人口向城鎮流動和聚集，部分校舍閒置，亟待優化利用。大陸教育部公布的「2025年全國教育事業發展統計公報」顯示，大陸共有普通小學12.83萬所，在校生10178.29萬人。2024年普通小學13.63萬所，在校生10584.37萬人。2025年普通小學減少0.8萬所，小學在校生減少406.08萬人；相較2020年，5年來普通小學數量減少2.97萬所。

人口結構變化也是重要背景。大陸小學在校生規模已於2023年達峰，國中階段預計2026年達峰，高中階段將於2029年達峰，高等教育學齡人口則在2032年達峰。不少農村公辦中小學校因生源減少、布局調整等被撤併，閒置校舍也面臨再利用問題。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，城鎮教育資源大幅改善，很多學校新建、改擴建，學位供給更多；同時，城鎮教育資源更強，鄉村有不少人主動將孩子送到城鎮讀書。

面對閒置校舍增加，大陸各地加快推進校舍盤活利用，大陸各地加快推進閒置校舍盤活利用，部分閒置小學變身養老院、養老中心、長者食堂等。在陝西省山陽縣君子澗村，閒置多年的君子澗小學被改造成孝老愛親養老院。

至於福建省南平市，截至2025年秋季共有閒置校舍601處。已盤活校舍中，20處用於養老院、福利院、長者食堂等公益事業；17處改造成企業廠房；4處用於寫生基地、家庭農場等文旅項目。

另，湖南省教育廳等九部門5月發布通知，提出利用3年左右時間推進閒置校園校舍盤活利用，包括優先用於教育事業、農村公益事業、集體經濟及縣域經濟發展等。在雲南永仁，全縣118所閒置校舍已有100所重獲新生，盤活率達84.7%，累計節約財政新建資金人民幣9,160萬元。

大陸國家統計局今年初公布的數據顯示，2025年大陸總人口減少339萬人至14億零489萬人，較2024年減幅擴大；新生兒總數也從954萬人降至792萬人，出生率創1949年有記錄以來新低，人口自然增長率為負2.41‰。

校舍 少子化 大陸

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