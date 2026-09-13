中國河北醫院爆多起賄賂 持續11年收賄金額逾8.6億

中國國家醫保局今天通報，中國河北醫科大學第二醫院發生多起賄賂事件，超過30家醫藥企業長期對該醫院工作人員行賄，持續時間長達11年，累計涉案金額高達人民幣1.84億元（約新台幣8.6億元）。

據中國國家醫保局官網，繼上海某科貿商行涉及支架球囊行賄案，並使河北醫科大學第二醫院「每條支架收5000元回扣」曝光後，僅2025年下半年，該院又涉及9件司法刑事判決。該醫院工作人員先後收受商業賄賂46次，單次最大涉案金額1658萬元，持續時間最長達11年，累計涉案金額1.84億元。

通報指，分析發現，超過30家醫藥企業長期對該醫院工作人員行賄，河北祥恩醫療器械貿易有限公司、北京金凱惠醫療器械有限責任公司、河北明視醫療器械貿易有限公司等11家企業涉及單位行賄罪。

其中，河北祥恩醫療器械貿易有限公司為向該醫院銷售價格虛高的醫療耗材，累計向工作人員行賄2064萬元。涉案醫藥產品包括人工晶體、藥物洗脫支架系統、快速交換球囊擴張導管等30多種醫用耗材，累計賄賂金額約1.74億元。

另外，還有10種藥物涉及賄賂，包括注射用萘普生鈉、奧拉西坦（Oxiracetam）注射液等，累計賄賂金額約1000萬元。

通報說，中國醫藥購銷領域商業賄賂灰色利益盤根錯節。部分非法藥企用賄賂收買醫師的處方權，刻意虛高報價，為行賄營造空間，又貶低集中採購產品，營造「高價才是好貨」輿論，為高價行賄藥械進醫院鋪路。

此外，中國少數醫療機構內多人多次長期收受數十家醫藥企業賄賂，且受賄行為持續十多年，「不買對的，只買賄的」，值得主管部門和監督部門重視。

據央視報導，河北醫科大學第二醫院創建於1918年，是三級甲等綜合醫院（中國等級最高的醫院），目前設有院本部、鹿泉院區及正定院區，共設有116個臨床醫技科室。