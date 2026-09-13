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龜速被18輛超車 成都科技執法查到司機滑手機

中央社／ 上海13日電

超速是交通違規常見類型，但最近四川成都一輛車卻因龜速引發網友熱議。這輛車在一條主幹道上200公尺內先後被18輛車超車，科技執法核查顯示是司機邊開車邊滑手機。

央視新聞今天報導，四川成都交警自去年上線一套科技執法系統，專門治理「龜速車」，一旦車輛被超車次數過多，且車速排名靠後，系統會自動鎖定，並通過多種方式提醒駕駛。

同時，這套科技執法系統能核查駕駛是否有接打手機等行為。上述成都交警公布的「龜速行駛」案例，交警發現駕駛是邊開車邊滑手機，於是依法開罰。

「龜速車」是指車輛行駛速度遠低於當前通行條件下車流的正常行駛速度。

央視新聞引述中國公安部道路交通安全研究中心資料顯示，當車輛行駛時速每降低10公里，道路通行能力下降約15%。超低速行駛車輛造成的塞車，也是造成交通事故的重要原因，塞車區域的交通事故率約是普通路段的3至5倍。

龜速 科技執法 成都

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