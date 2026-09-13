中國「榮耀」手機解鎖易誤觸廣告 延誤長者急救不治

中國手機品牌「榮耀」近日爆出嚴重產品設計爭議。有網友控訴，榮耀解鎖時易誤觸全螢幕廣告，且難以關閉，導致延誤撥打求救電話，釀成親人離世悲劇。但榮耀回應此事時聲稱，這名網友發文與事實不符，但出於人道關懷「不予追究」。

據中媒南方都市報、港媒星島日報報導，家住山東濟南的張姓男子10日晚間在社群媒體發文稱，他的母親8月30日凌晨突發心肌梗塞，父親用榮耀X70手機欲撥打急救電話，卻在解鎖螢幕時意外觸發「魔法畫報」全螢幕廣告。

張姓男子稱，「魔法畫報」頁面難以退出，父親又患過腦梗塞、操作不便，「退出按鈕連年輕人都要愣很久才能找到」，導致母親錯過心肌梗塞的黃金急救時間，最終不幸離世。此後他多次致電榮耀客服，要求官方公開道歉、下架功能以及賠償等訴求，均遭拒絕。

不過，張姓男子11日與榮耀溝通後發文澄清，稱事件與榮耀手機無關，並為他給榮耀品牌造成的影響致歉。

榮耀在回應聲明中雖表示，對當事人母親的去世表示哀悼，但聲稱當事人發文「與事實不符」，對榮耀造成品牌傷害。考慮到當事人遭遇，「出於人道主義關懷」，榮耀將「不予追究」。

事態反轉引發外界新一輪質疑。有網友認為榮耀的回應不僅傲慢，也沒解決「魔法畫報」易誤觸和難退出的問題。

有中國媒體實測發現，涉事手機螢幕頂端雖標註「上滑解鎖」，但只要滑動稍微偏差，就會直接彈出廣告頁面，需點擊位於角落的微小按鈕才能退出，且關閉該功能的設定路徑深藏於多層選單中，對長者極不友善。

相關設計自2024年底開始，就有多名用戶投訴無法卸載該功能，官方團隊當時回應稱，「投放廣告係為支付圖片版權及營運費，暫未提供單獨關閉廣告選項」。

在中國，類似的彈窗廣告氾濫，過去也曾引起爭議。例如今年9月，深圳一名女子撥打火警電話後按要求上傳火情影片，也因手機瀏覽器彈出廣告而耽擱操作。這起事件也引發網友熱議，不少人怒轟此類商業廣告「阻塞生命通道」。