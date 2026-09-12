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靖國神社撒尿者「鐵頭」　涉黑遭杭州判刑8年

中央社／ 台北12日電

在中國以「打假」闖出名號的「鐵頭」，本名董光明，11日被控敲詐勒索在杭州市濱江區人民法院一審宣判，數罪並罰，決定執行有期徒刑8年。董光明於2024年5月涉嫌在日本靖國神社石柱噴漆塗鴉並撒尿後潛逃返中，遭日本警方通緝

董光明過去以「打假」為主軸，在網路上揭露不良商家及消費亂象，因而累積大量粉絲。不過，他曾在直播中自曝涉及嫖娼，隨後遭微博、抖音等平台封禁。為尋求重新獲得關注，他2024年前往日本靖國神社鬧事。

2024年5月31日晚間，董光明與同夥在靖國神社入口處的石柱上以紅漆噴上「Toilet」字樣，隨後脫褲朝石柱撒尿。犯案後於隔日從東京羽田機場搭機返回上海；另一名陪同作案、長期居住日本的29歲中國籍男子姜卓君遭日本警方逮捕，後遭東京地方法院判處有期徒刑8個月。

但靖國神社事件並未讓董光明取得預期的網路聲量，最終反而因涉嫌以「曝光商家黑幕」為由索取大量財物，遭中國司法機關追究刑責。

據長沙晚報報導，曾以曝光三亞海鮮市場「五兩秤」、舉報新東方違規補課走紅的打假網紅「鐵頭」，因涉嫌敲詐勒索站上被告席。2024年5月，他夥同他人以曝黑料相威脅，向某帶貨主播索要數百克黃金。浙江省杭州市濱江區人民法院審理認定，董光明等人以「打假」為名威脅曝光他人黑料，涉嫌敲詐勒索。

董光明數罪併罰遭重判有期徒刑8年，併科罰金13萬元人民幣（約新台幣61萬元）；同案其餘5人則被判處9個月至13年不等刑期，並被認定具有「惡勢力組織」特徵。

報導稱，必須承認，「鐵頭」起初的打假行為有其積極意義。三亞海鮮市場的「五兩秤」、金鑲玉抽獎騙局、老年保健品陷阱，這些亂象真實存在，消費者苦之久矣。但「監督權有邊界，行使正義有底線」，無論此前打假的功勞多大，無論對方是否真有「黑料」，一旦越過這條紅線，就從監督者淪為犯罪者。

長沙晚報未提及「鐵頭」的靖國神社撒尿事蹟。

靖國神社 通緝

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