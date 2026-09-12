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學生宿舍好高級！陸大學買房給學生住 還能順便救房市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸多所大學近期出現買房當宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不僅冷氣、洗衣機等設備齊全，部分還設有健身器材。圖／取自澎湃新聞
中國大陸多所大學近期出現買房當宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不僅冷氣、洗衣機等設備齊全，部分還設有健身器材。圖／取自澎湃新聞

中國大陸多所大學近期出現買房宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不僅冷氣、洗衣機等設備齊全，部分還設有健身器材。官方也祭出補助鼓勵大學購買、租賃既有房屋，在解決學生住宿需求之餘，也盼協助低迷房市去化庫存。

澎湃新聞報導，近期，深圳大學、合肥工業大學、中南大學、中國礦業大學等多所大學紛紛收購「存量商品房」用作學生宿舍。一方面解決了學生住宿問題，另一方面也有助於活化存量商品房。

存量商品房是指大陸房地產市場中待消化的現有房屋，主要包括已完工但尚未售出的商品房和二手房。面對大陸房地產市場低迷不振，2024年以來，中國大陸政府將收購存量商品房作為重要調控手段。

湖北大學購買校園周邊存量商品房，將與陽邏校區隔一條路的的房屋改造為學生公寓，成為大學收購周邊商品房改造學生公寓的大陸首個案例。

據介紹，從該學生公寓出發，步行約5分鐘即可到達湖北大學教學區，每棟樓配有專屬的宿舍管理團隊。學生宿舍的冷氣、熱水器齊全，公寓下樓配備健身器材，4個獨立房間分布在一個住宅單位內，每年住宿費人民幣1320元（約新台幣6,227元）。

中國礦業大學博士班新生則入住於觀山府博士生公寓。公寓首批投入使用174戶公寓，備有整套生活家具、冷氣、洗衣機、熱水器等。

大陸官方也提出補助措施。2024年，大陸國家發展改革委等七部門發布指導意見，其中提及，改造提升存量宿舍資源。鼓勵大學購買、租賃學校周邊的人才公寓、商住樓等社會用房。

以江蘇省為例，江蘇省提出補助方案，對租賃案，實行每棟每年人民幣2000元的定額補助，以活化既有房屋資源，對購置案，支持在徐州、淮安、連雲港等房價相對較低的地區購買宿舍，省財政補助30%。

宿舍 買房 學生

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