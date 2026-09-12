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中共河南省委常委王崧任鄭州市委書記
中共河南省委昨天決定，河南省委常委、宣傳部長王崧履新鄭州市委書記。王崧曾在安徽省與中央網信辦工作。
河南日報昨天消息，中共河南省委決定，王崧任中共鄭州市委委員、常委、書記，安偉不再擔任鄭州市委書記、常委、委員職務。
公開資料顯示，王崧1971年生，現年55歲，江西人，中國清華大學工程力學系工程熱物理專業畢業，博士研究生學歷，工學博士。
王崧曾長期在安徽省工作，擔任過亳州市副市長，馬鞍山市委常委、常務副市長，淮南市委副書記等職。2018年11月，安徽省數據資源管理局成立，王崧出任該局首任局長、黨組書記。
2021年1月，王崧以中央網信辦信息化發展局局長身份亮相，2023年7月任中央網絡安全和信息化委員會辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任。2025年4月，王崧出任河南省委常委、宣傳部長。
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