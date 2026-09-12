快訊

亞運男籃／「死亡之組」拚淨勝分太吃虧 中華隊搶8強門票只能贏卡達

勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

星媒：中國近期重大傷亡事件 高層指示都早於首次傷亡人數通報

中央社／ 台北12日電
一外籍貨船10日在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中，發生火災。圖／新華社 葛讓
一外籍貨船10日在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中，發生火災。圖／新華社 葛讓

中國山東省青島市10日發生貨輪火災，在高層指示先披露有重大傷亡後，官媒通報火災導致25人遇難。據新加坡聯合早報，7月以來中國發生的4起重大傷亡事件，高層指示都早於首次傷亡人數的通報，打破過去多年的訊息披露慣例。

中國官媒新華社10日下午5時發出「習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示」通稿，首度披露當天上午11時15分許青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火造成重大傷亡。通稿未提及具體傷亡人數。

官方隨後於當天下午6時許首次通報，貨船發生火情時船上共42人，其中25人失聯，截至下午5時30分救出20人，都無生命體徵；當晚8時許又二度通報，25名失聯者全部尋獲，都無生命體徵。

報導說，這次青島貨輪火災之前，今年7月以來中國共發生3起高層指示首度披露有重大人員傷亡的事故，包括8月的西藏土石流災害、7月的重慶山體崩塌及福建晉江鞋廠大火。據官方通報，3起事故分別至少造成43人喪生519人失蹤、51人死亡10人失蹤以及28人罹難。

報導表示，這4起事故都是在高層指示發布後，官方才開始公布傷亡失聯數字。此外，今年以來多篇重大傷亡事故的高層指示通稿也不再像往常一般會提及具體的傷亡失聯人數。

聯合早報的報導提到，中國此前的多起重大傷亡事故，往往在事發地官方公布具體傷亡或失聯人數後，最高領導人的指示通稿才會隨之而來。

香港明報今天的報導則說，「先指示救人，後公布統計」此前已成慣例，去年7月28日中國華北洪災造成北京密雲養老院32人喪生，中國國家主席習近平當天作出指示、國務院總理李強隨後批示之後，官方次日公布北京全市有30人死於洪災。

青島 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外籍貨輪在青島檢修起火釀25死 習近平震怒被猜有內情

外籍貨輪青島大火 涉事船廠長期服務全球船業巨頭

中國警方嚴控西藏土石流網路留言 套用他國案例對比遭罰

伊朗飛彈炸死駐約旦3美軍！美官員：中國機構衛星影像與攻擊有關

相關新聞

女偷室友金鏈變賣萬元 心虛問AI：如何刪微信轉帳…暴露破綻被捕

上海發生1起荒謬的宿舍盜竊案。1名女子接連偷走2名同住員工宿舍室友的黃金手鏈，並變賣共獲得1萬餘元，事後心虛在手機AI應用程式「豆包」中查詢「如何刪除微信轉帳紀錄」。

「這才是尊重人才」…鄭州商學院教師節發983萬元 獎勵數百名老師

河南鄭州商學院於9月10日教師節當天，舉行慶祝第42個教師節暨表彰大會，現場頒發總額高達983萬元(人民幣，以下同)的獎金。學校宣傳部負責人程老師證實此事，並透露該筆獎金已全部發放給數百名一線教師與團隊，且可由獲獎教師自行支配。此舉不僅是建校以來的慣例，今年更是發放金額最大的一次。

星媒：中國近期重大傷亡事件 高層指示都早於首次傷亡人數通報

中國山東省青島市10日發生貨輪火災，在高層指示先披露有重大傷亡後，官媒通報火災導致25人遇難。據新加坡聯合早報，7月以來...

榮耀手機全屏廣告阻打電話求救 家屬控害死濟南心梗婦

近日有網民在交平台控訴中國手機品牌「榮耀」疑出現嚴重產品設計爭議，稱其母突發心肌梗塞，父親撥打120求助，卻因解鎖手機時滑出系統預設的「魔法畫報」全屏廣告無法打電話，只好外出敲門求救，母親因錯過搶救時間過世，痛訴榮耀「魔法畫報」設計害死其母。不過昨晚該網民改口，稱「經溝通」後發現父親當時有打出電話，向榮耀致歉。對此反轉，有網民留言諷：「被公關了？」但也稱開屏廣告確實該好好管管。

顛覆政權 港支聯3人均判7年6月各有減刑 「國殤之柱」押後處理

香港西九龍國安法庭11日就香港支聯會「煽動他人顛覆國家政權罪」案宣判，前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤，3人量刑相同，以7年6個月監禁作為量刑起點。在各自扣減後，鄒幸彤所獲刑期最高，被判7年3個月，李卓人7年、何俊仁5年2個月。已解散的支聯會則被判罰150萬元港幣（約19.12萬美元），並下令須於3個月內繳清。

求救電話打不出去！陸網友控「榮耀手機廣告無法關」 母錯失搶救時間亡

近日有網友在小紅書發文稱，其母親於9月10日凌晨4時突發心肌梗塞（陸稱心梗），父親嘗試使用榮耀（HONOR）手機撥打急救電話求助，但操作期間手機誤彈出「魔法畫報」廣告，找不到退出按鈕。該網友父親只能外出敲門求助，最終錯過搶救時間，網民的母親離世。 該網友質疑手機廣告阻礙緊急呼救批評「你們的廣告是人做的嗎？」、「我媽的手機上最後也停留在魔法畫報（廣告）」，並希望榮耀手機道歉、下架相關功能及賠償。許多網友則批評現代智能手機這類廣告，甚至年輕人都很難找到關閉的按鈕，何況老年人因為找不到按鈕，只能看完廣告。 榮耀官方工作人員則回應稱，已關注到網友反映的事件，將向內部反饋，後續如有進一步進展，會來電告知。 陸媒《瀟湘晨報》就此發表評論稱，手機層出不窮的商業化設計，或已對公共應急救援機製造成實質干擾。文中指出，現今多數畫報彈窗、資訊推送刻意隱藏關閉按鈕、層層嵌套操作步驟，平日僅影響使用體驗，一旦遇上心梗、火災等緊急生死場景，便可能釀成嚴重後果。 《瀟湘晨報》評論，科技產品的核心是服務人、在緊急時刻穩定可靠、不添阻礙，再談商業增值，業界理應為系統過度商業化設計做減法，回歸工具本源。 延伸閱

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。