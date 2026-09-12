星媒：中國近期重大傷亡事件 高層指示都早於首次傷亡人數通報

中國山東省青島市10日發生貨輪火災，在高層指示先披露有重大傷亡後，官媒通報火災導致25人遇難。據新加坡聯合早報，7月以來中國發生的4起重大傷亡事件，高層指示都早於首次傷亡人數的通報，打破過去多年的訊息披露慣例。

中國官媒新華社10日下午5時發出「習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示」通稿，首度披露當天上午11時15分許青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火造成重大傷亡。通稿未提及具體傷亡人數。

官方隨後於當天下午6時許首次通報，貨船發生火情時船上共42人，其中25人失聯，截至下午5時30分救出20人，都無生命體徵；當晚8時許又二度通報，25名失聯者全部尋獲，都無生命體徵。

報導說，這次青島貨輪火災之前，今年7月以來中國共發生3起高層指示首度披露有重大人員傷亡的事故，包括8月的西藏土石流災害、7月的重慶山體崩塌及福建晉江鞋廠大火。據官方通報，3起事故分別至少造成43人喪生519人失蹤、51人死亡10人失蹤以及28人罹難。

報導表示，這4起事故都是在高層指示發布後，官方才開始公布傷亡失聯數字。此外，今年以來多篇重大傷亡事故的高層指示通稿也不再像往常一般會提及具體的傷亡失聯人數。

聯合早報的報導提到，中國此前的多起重大傷亡事故，往往在事發地官方公布具體傷亡或失聯人數後，最高領導人的指示通稿才會隨之而來。

香港明報今天的報導則說，「先指示救人，後公布統計」此前已成慣例，去年7月28日中國華北洪災造成北京密雲養老院32人喪生，中國國家主席習近平當天作出指示、國務院總理李強隨後批示之後，官方次日公布北京全市有30人死於洪災。