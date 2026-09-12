求救電話打不出去！陸網友控「榮耀手機廣告無法關」 母錯失搶救時間亡

近日有網友在小紅書發文稱，其母親於9月10日凌晨4時突發心肌梗塞（陸稱心梗），父親嘗試使用榮耀（HONOR）手機撥打急救電話求助，但操作期間手機誤彈出「魔法畫報」廣告，找不到退出按鈕。該網友父親只能外出敲門求助，最終錯過搶救時間，網民的母親離世。

該網友質疑手機廣告阻礙緊急呼救批評「你們的廣告是人做的嗎？」、「我媽的手機上最後也停留在魔法畫報（廣告）」，並希望榮耀手機道歉、下架相關功能及賠償。許多網友則批評現代智能手機這類廣告，甚至年輕人都很難找到關閉的按鈕，何況老年人因為找不到按鈕，只能看完廣告。

榮耀官方工作人員則回應稱，已關注到網友反映的事件，將向內部反饋，後續如有進一步進展，會來電告知。

陸媒《瀟湘晨報》就此發表評論稱，手機層出不窮的商業化設計，或已對公共應急救援機製造成實質干擾。文中指出，現今多數畫報彈窗、資訊推送刻意隱藏關閉按鈕、層層嵌套操作步驟，平日僅影響使用體驗，一旦遇上心梗、火災等緊急生死場景，便可能釀成嚴重後果。

《瀟湘晨報》評論，科技產品的核心是服務人、在緊急時刻穩定可靠、不添阻礙，再談商業增值，業界理應為系統過度商業化設計做減法，回歸工具本源。

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文章授權轉載自《香港01》