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中國警方嚴控西藏土石流網路留言 套用他國案例對比遭罰

中央社／ 北京11日電

中國官方嚴厲管控涉及西藏土石流的網路留言。西藏網警10日在微信公眾號公布了一份「打擊吉隆泥（土）石流災害相關網絡（路）謠言典型案例」，包含有中國網友「歪曲救援工作，片面套用他國案例『惡意對比」，因而遭罰。

根據西藏網警10日公布的案例包括，3人在網路平台「編造災害成因謠言，謊稱地震誘發冰崩山洪，捏造泥（土）石流系人為造成，誤導公眾認知，擾亂網絡（路）輿論秩序」。西藏、黑龍江和安徽警方對3人作出行政處罰。

還有網友被指在網路平台「歪曲救援工作，片面套用他國案例惡意對比，製造負面言論，消解救災工作成效，誤導公眾認知」，被西藏警方作出行政處罰。也有人分別在網路平台編造災害搜救懸賞獎勵的傳言、發布「傷害民族情感的『不當言論』」，遭到行政處罰。

警方也公布，有人在網絡平台，被指歪曲事實、混淆輿論導向，破壞清朗網路環境，遭廣東警方作出行政處罰。

西藏警方最後稱，編造、傳播網路謠言，歪曲救災事實、消費災難悲情，擾亂社會秩序的行為，公安機關將依法嚴厲查處。

尼泊爾與西藏邊境地區8月26日遭土石流重創。根據中國官方的數據，截至9月5日晚間6時，在西藏吉隆口岸一側已造成43人遇難，519人失聯。

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