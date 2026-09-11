陸女大生用iPhone 17 Pro Max遭停止助學！竟威脅不給錢就公審資助者

9月8日，甘肅省嘉峪關的姚先生在社交平台發布了一張與資助對象的對話截圖，對方因資助被停止，短訊質問姚先生讓其盡快匯款生活費，「不然我曝光你」。事件曝光後引起網友憤怒，有網友評價其為「農夫與蛇」。

9日，姚先生表示，對方是情急之下失言，他已經給對方匯款本月的生活費，並為她安排了勤工助學（香港稱半工半讀）。

綜合陸媒《封面新聞》、《大風新聞》報導，姚先生表示，自己是從甘肅農村讀書走出來的，大學期間曾餓過肚子，知道農村孩子到陌生城市上學沒錢吃飯的窘迫。2014年工作後，他就開始資助中學生。姚先生開了培訓班，由助教老師負責選擇資助對象交給他審核，他會看對方的衣着、外貌、溝通過程，判斷是否符合資助條件。

姚先生介紹，這些資助對象裏，一般高中階段每人每月500元人民幣（約2357新台幣），大學階段1000元人民幣(約4715新台幣)，月初匯款。此次事件中的女生，在高一入學時，班主任發現她媽媽背着編織的塑膠袋送她上學，便將其推薦給姚先生，她一直被資助到上大二。

聊天記錄顯示，某天該女生詢問姚先生為什麼沒有匯入當月的生活費，姚先生回答「因為妳用的是蘋果17 Pro Max，打扮濃妝艷抹，不符合資助的標準了。」

女孩解釋稱，之前的手機已無法使用，「（新手機）是我攢錢換的。哪個女孩不願打扮得美美的。再說這個資助標準是誰規定的，你能代表法律嗎？」幾分鐘後，女生再次發來質問，並聲稱要曝光姚先生，「你還名師呢？剛上高一的時候，你的助教當着我班主任的面，親口說你要資助到我不再讀書為止。這才資助了5年就不兌現了，請你盡快打過來，不然我曝光你。」

姚先生與女生的聊天記錄。圖/封面新聞

截圖經社交平台發布後引起網友熱議，大部份網友對此事表示憤怒，「農夫與蛇」「本來好人好事，這回整成欠她的了」、「可憐人必有可恨之處」、「我以為起號，居然是真事」。有人勸姚先生停止資助，「尊重他人命運，放下助人情結」、「不該再資助了」、「以後可別口頭承諾資助多少年這個事了」。

姚先生表示，他會根據個人能力情況，每個階段進行名額調整，現在同時期手頭有13個資助對象，有的還在上高中，有的已經上大學。他稱，大部份女生會被資助到大學畢業，男生上大二之後，會逐漸停止資助。「我覺得男孩子大學了，去勤工儉學容易一些。女孩的情況會複雜些，我們會根據實際情況，盡量資助到大學畢業。」

姚先生坦言，「做慈善有時候感覺會被綁架，例如某段時間經營有壓力，但這些被資助的孩子又很需要你。或者，你宣揚了資助的事，有人可能拿放大鏡看你。」他稱，事件引發關注後，相關部門介入處理，他已將發文刪除。

9日下午，姚先生發布影片稱，已經與相關部門溝通情況，得知這位同學因突然失去生活來源，焦慮情急才失言，她表示願意更換手機、並到姚先生親戚家的店裏打工，所以他已安排同事前往蘭州送去1500元人民幣生活費。

延伸閱讀：

葫蘆兄弟真實版！紹興老翁失愛女種瓜療癒 種出一藤七果全網爆紅

極心寒！內地女月捐多年 停捐後回覆｢沒錢了｣ 竟遭公益機構嘲笑

文章授權轉載自《香港01》