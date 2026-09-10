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「香港第一健筆」林行止逝世 享壽86歲…曾創辦《信報》

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
香港《信報》創辦人、有「香港第一健筆」之稱的林行止，據悉日前逝世，終年86歲。圖／取自搜狐網
香港《信報》創辦人、有「香港第一健筆」之稱的林行止，據悉日前逝世，終年86歲。圖／取自搜狐網

香港《信報》創辦人、有「香港第一健筆」之稱的林行止，據悉日前逝世，終年86歲。林行止長年撰寫政經評論，分析香港與國際政經形勢，亦曾多次就香港前途、新聞自由及《港區國安法》實施後的社會環境發表文章。

據香港集誌社報導，林行止原名林山木，1940年在中國內地出生，1960年代初加入《明報》，其後赴英國劍橋文學及工業學院攻讀經濟學。1969年回港後參與籌辦《明報晚報》，主管該報及《明報》經濟版。

1973年，林行止與妻子駱友梅、傳媒人羅治平共同創辦《信報》，1977年再創辦《信報財經月刊》。他長年在《信報》撰寫《政經短評》、《林行止專欄》，以分析香港及國際政經形勢、經濟理論著稱，被譽為「香港第一健筆」。

在1980年代香港前途談判期間，林行止曾於1984年1月以〈烏龜背蠍子過河的教訓〉為題撰文，以寓言比喻北京與香港關係，表達對「港人治港」的憂慮。他當時寫道，即使中共答應香港高度自治，香港的政治從屬地位一旦確定，便「等於北京將繩子套在香港的脖子上」，收不收緊繩子的主動權掌握在北京手上。

《港區國安法》實施後，林行止亦多次撰文討論公民自由及新聞自由。2021年《蘋果日報》高層被捕後，他曾形容黎智英是「重塑香港傳媒的重要人物之一」，並指在《港區國安法》之下，香港已沒有「報業百花齊放的環境」。

林行止於2021年7月29日發表最後一篇專欄，並以「遲來的道別」宣布擱筆。他當時表示，自己在《信報》不同崗位工作48年27日，是在「大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」，並形容半世紀以來直敘胸臆、暢所欲言，「但願往後也能舒心適意過日子」。

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