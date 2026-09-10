快訊

曾叱吒高雄政壇…高市議會前議長朱安雄在大陸病故 享壽82歲

山東青島貨輪火災…25名失聯者全數尋獲 均無生命體徵

北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

前衛造型翻車？陸樂壇小天后演唱會戰衣「胸前開口」 被批得罪造型師

香港01／ 撰文／黃欣華
日前單依純在舞台上的一套性感造型卻意外引發熱議，甚至遭批「得罪造型師」。圖／截自微博
日前單依純在舞台上的一套性感造型卻意外引發熱議，甚至遭批「得罪造型師」。圖／截自微博

現年24歲的大陸「樂壇小天后」單依純，憑藉天籟歌聲與獨特唱腔紅遍全國，雖然曾被李榮浩公開點名批評單依純在演唱會上未獲授權強行翻唱其經典歌曲《李白》，但巡迴演唱會依舊場場爆滿。不過，日前她在舞台上的一套性感造型卻意外引發網友熱議，甚至遭批「得罪造型師」！

性感戰衣變災難 胸前大開口自曝其短

單依純早前身穿一套黑灰色條紋的抹胸晚裝連身裙，頭戴黑色羽毛面紗飾物，整體造型風格偏向前衛與神秘。然而，這件禮服的胸前採用了極具視覺衝擊的超深V「大開口」剪裁，一路開到胃部，僅靠兩邊薄紗與結構支撐。可惜這套本應展現性感魅力的戰衣，卻徹底將單依純的身形短板暴露無遺。

由於剪裁過於前衛，加上單依純本身身材偏纖瘦、並非豐滿類型，正面及側面的視角均呈現出「零波起伏」的狀態，胸前毫無線條感，秒變「平板身形」。不少網友留言指責造型師選錯衫，形容這次是「災難級翻車」。

日前單依純在舞台上的一套性感造型卻意外引發熱議，甚至遭批「得罪造型師」。圖／截自微博
日前單依純在舞台上的一套性感造型卻意外引發熱議，甚至遭批「得罪造型師」。圖／截自微博

延伸閱讀：

Jennie曬性感上圍變幻程度令人驚嘆 自言初出道曾因身材感自卑

鄧伊婷出海大開褲頭巧露馬甲線 比基尼秀傲人身材網直呼辣爆

文章授權轉載自《香港01》

演唱會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

60歲身材太犯規！好萊塢女星曬「全裸入水」寫真 火辣曲線全網看呆

孟廣美昔日超模、演出《神鵰俠侶》李莫愁風華絕代，走過投資詐騙後與富商結婚淡出演藝圈

陸網紅自爆「神秘富婆5年打賞近3億」！網揪1關鍵質疑真實性

台北街頭「全黑蒙面男」竟是韓星金武烈在跑步！粉絲：完全認不出來

相關新聞

山東青島貨輪火災…25名失聯者全數尋獲！均無生命體徵

山東青島北海造船廠一艘外籍貨船10日在檢修過程中發生火災，最新消息指出，先前失聯的25人已全數尋獲，均無生命體徵。加上12人安全撤出、5人受傷送醫，船上42人目前均已確認狀況。

36歲以上買咖啡14元 青島小店火了 網喊「請等我7年」

山東青島市南區一家藏在居民區的麵包店，近期憑藉一條別出心裁的優惠告示爆火。36歲的老闆李修成在店門口寫道：「敬啟：36周歲以上老年人，享美式咖啡2塊9毛9一杯，必須自己帶個杯子，謝謝。」這項優惠迅速吸引眾多顧客目光，吸引不少民眾專程帶容器前往消費。

「香港第一健筆」林行止逝世 享壽86歲…曾創辦《信報》

香港《信報》創辦人、有「香港第一健筆」之稱的林行止，據悉日前逝世，終年86歲。林行止長年撰寫政經評論，分析香港與國際政經形勢，亦曾多次就香港前途、新聞自由及《港區國安法》實施後的社會環境發表文章。

前衛造型翻車？陸樂壇小天后演唱會戰衣「胸前開口」 被批得罪造型師

現年24歲的大陸「樂壇小天后」單依純，憑藉天籟歌聲與獨特唱腔紅遍全國，雖然曾被李榮浩公開點名批評單依純在演唱會上未獲授權強行翻唱其經典歌曲《李白》，但巡迴演唱會依舊場場爆滿。不過，日前她在舞台上的一套性感造型卻意外引發網友熱議…

山東青島外籍貨輪維修時起火！船上42人「已釀20死、5傷」 死者國籍未知

山東青島市北海造船廠一艘外籍貨輪10日在檢修過程中發生火災。陸媒報導，船上共有42人，其中12人安全撤出、5人受傷送醫，目前生命體徵平穩，另有25人失聯。截至下午5時30分，失聯人員已搜救出20人，均無生命跡象。但死者尚未公布國籍身分。

清華高研院冠名楊振寧 翁帆出席揭牌儀式分享3個片段

清華大學紀念去年逝世的諾貝爾物理學獎得主楊振寧，於9月5日在大禮堂舉行揭牌儀式，並宣布「清華大學高等研究院」正式更名為「清華大學楊振寧高等研究院」。楊振寧遺孀翁帆、清華校長李路明、副校長王亞愚等人出席儀式。一頭短髮露面的翁帆現場致辭，分享了關於楊振寧的三個片段。王亞愚宣讀更名決定時稱，以楊振寧命名研究院，除了致敬其貢獻，亦為傳承「自由探索、唯真求實」的學術精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。