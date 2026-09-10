前衛造型翻車？陸樂壇小天后演唱會戰衣「胸前開口」 被批得罪造型師

現年24歲的大陸「樂壇小天后」單依純，憑藉天籟歌聲與獨特唱腔紅遍全國，雖然曾被李榮浩公開點名批評單依純在演唱會上未獲授權強行翻唱其經典歌曲《李白》，但巡迴演唱會依舊場場爆滿。不過，日前她在舞台上的一套性感造型卻意外引發網友熱議，甚至遭批「得罪造型師」！

性感戰衣變災難 胸前大開口自曝其短

單依純早前身穿一套黑灰色條紋的抹胸晚裝連身裙，頭戴黑色羽毛面紗飾物，整體造型風格偏向前衛與神秘。然而，這件禮服的胸前採用了極具視覺衝擊的超深V「大開口」剪裁，一路開到胃部，僅靠兩邊薄紗與結構支撐。可惜這套本應展現性感魅力的戰衣，卻徹底將單依純的身形短板暴露無遺。

由於剪裁過於前衛，加上單依純本身身材偏纖瘦、並非豐滿類型，正面及側面的視角均呈現出「零波起伏」的狀態，胸前毫無線條感，秒變「平板身形」。不少網友留言指責造型師選錯衫，形容這次是「災難級翻車」。

日前單依純在舞台上的一套性感造型卻意外引發熱議，甚至遭批「得罪造型師」。圖／截自微博

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文章授權轉載自《香港01》