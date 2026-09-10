山東青島外籍貨輪維修時起火！船上42人「已釀20死、5傷」 死者國籍未知

山東青島市北海造船廠一艘外籍貨輪10日在檢修過程中發生火災。陸媒報導，船上共有42人，其中12人安全撤出、5人受傷送醫，目前生命體徵平穩，另有25人失聯。截至下午5時30分，失聯人員已搜救出20人，均無生命跡象。但死者尚未公布國籍身分。

據央視新聞，10日上午11時15分許，一艘外籍貨船在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情。現場明火於下午2時30分左右撲滅。

事故發生後，中共總書記習近平、國務院總理李強均做出重要指示，山東省和青島市立即啟動應急處置機制，組織應急、消防救援、公安、衛生健康、工信等部門全力展開救援。目前，山東省委、省政府主要負責人已赴現場指揮事故處置。

大陸今年也曾發生多起重大生產安全事故。今年7月9日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房發生火災，造成28人死亡，國務院安委會其後對事故調查掛牌督辦。

今年1月18日，內蒙古包鋼板材廠發生爆炸事故，造成10人死亡、84人受傷，後經調查認定為重大生產安全責任事故，62名相關人員遭追責問責。

山東青島市北海造船廠一艘外籍貨輪10日在檢修過程中發生火災。新華社