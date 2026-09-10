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香港信報創辦人林行止逝世 享壽88歲

中央社／ 香港10日電

香港信報網站今天報導，該報創辦人林行止本月6日在家人陪同下離世，享壽88歲。

報導表示，林行止原名林山木，1973年創辦信報，1977年創辦信報財經月刊，他曾長期每日撰寫政經評論，素有「香江第一健筆」之美譽；2021年7月29日，林行止在信報工作了48年27天之後擱筆。

林行止是香港新聞界重量級人物，早年創辦信報之後，自己每天撰寫政評評論，所論述內容為各界及政府官員關注。此外，信報早年的評論版邀請了不少政經名家撰寫文章，備受各方關注。

網上資料顯示，2006年8月，林行止把信報股權出售給電訊盈科主席李澤楷，後者最初取得五成股權，直到2014年9月購入全部股權。

信報為香港兩大財經報章之一，另一份是香港經濟日報。

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