最新研究數據出爐…香港整體自殺率下降 但十五歲以下學童自殺率激升

香港九月初開學，接連發生多宗學童自殺事件，其中一宗是九月七日，一名年僅十四歲女生自縊輕生，當場死亡，懷疑因學業壓力引致情緒障礙。

九月九日是世界防止自殺日，香港大學公布一項研究，說香港整體自殺率下降,但十五歲以下的青年自殺率上升。

香港大學防止自殺研究中心公布的自殺數據，香港去年錄得九百七十六宗自殺死亡個案，即每十萬人有十三宗，整體自殺率由二零二四年的13.8下跌至去年的13，男性下跌的幅度較大，女性數字相若。年齡方面，六十歲或以上長者自殺率由18.9下降至17.4，

但十五歲以下青年自殺率反而從0.9升至2.9，宗數由前年七宗升倍至去年十五宗，反映青年群組需要得到更多關注。其中十五歲以下群組當中，約一半人選擇以墮樓方式自殺，約32%人就讀Band 1A學校，可見不只是成績差的學生有自殺風險。十五歲以下男性自殺個案中，大多發生在家中，主要受學習壓力及朋輩關係影響，而家庭問題，如單親家庭等因素，就未見突出。

港大防止自殺研究中心說，引致青年自殺的因素包括讀書壓力、朋輩關係和未能適應校園新環境等，中心呼籲學校給教師更多時間與學生建立關係。

目前香港支援有自殺風險學生的三層應急機制，擴展至小學高班的試行階段早前屆滿，香港政府正檢討成效。學者認為機制能及時幫助有需要的學童，但在機制以外仍須做得更多。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說，從數據中看到，很多自殺個案不是現行篩查方法找到，所以若只集中篩查這群人，就會缺乏另一群人，所以建立一個公共衛生方法做防止自殺工作，不止讓有問題的人及早接受治療和干預，另一方面如何建立關愛群體，讓學生願意開心回校。

葉兆輝說，近日開學，部份青年面對生活模式轉變，或會有較大的反應，開學頭兩星期老師及同學要互相建立關係。面對青年自殺率上升，要研究如何更精準持續推行保障措施，例如要照顧到未被現行機制涵蓋到的學生。

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