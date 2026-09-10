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參與香港民主建國聯盟 兩男被判囚3年以上

中央社／ 香港10日電

香港2名男子因為參與「香港民主建國聯盟」，被當局依港區國安法的「串謀分裂國家」罪名起訴，他們已於7月初認罪，今天被區域法院分別判處入獄36個月及38個月。

綜合香港媒體的報導，兩名被告為27歲的陳泰森及25歲的伍始東，被指是「香港民主建國聯盟」成員，推動「港獨」，同被控「串謀分裂國家」罪，於前年11月至去年7月之間，涉嫌製作黨徽、宣傳材料，以及草擬制裁中港官員提案等。

在此前的審訊中，兩名被告的辯護律師曾在庭上表示，兩人患有自閉症，少時已開始接受治療或確診，但法官質疑說，任何人被捕之後都會說自己有事。

案情顯示，「香港民主建國聯盟」是由正被港府通緝的姜嘉偉於2024年11月6日在社交平台創立，主張包括「光復香港」及「滅共」等。

去年底，香港保安局公布禁止2個在海外成立的涉港組織在港運作，分別是「香港議會」和「香港民主建國聯盟」；保安局指它們旨在顛覆國家政權，目標包括推動香港「自決」。

網上資料顯示，「香港議會」是由流亡海外港人在加拿大組成的自治議會。

去年7月，「香港民主建國聯盟」4名成員因為涉嫌違反國安法而被香港警方逮捕，其中一名男學生早前已認罪，被判囚42個月。

香港 港獨 國安法

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