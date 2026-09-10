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沙德爾豪雨釀災 江西遂川土石流造成13人死亡

中央社／ 台北10日電
受沙德爾颱風影響，福建莆田多地出現內澇積水、部分區域房屋受浸倒塌、企業廠房被淹等災情。圖／新華社
受沙德爾颱風影響，福建莆田多地出現內澇積水、部分區域房屋受浸倒塌、企業廠房被淹等災情。圖／新華社

受颱風沙德爾再次登陸中國後連日強降雨影響，中國江西省吉安市遂川縣1處村落5日發生土石流，官方統計造成13人死亡，多棟房屋被沖毀，道路、通訊、電力中斷。截至9日，遂川縣已累計轉移1萬8000餘人。

江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組5日凌晨4時許突發土石流災害。央視報導，截至今天上午9時，最後1名失聯人員被找到，這次土石流災害共造成13人遇難。

據央視日前報導，高坪鎮土石流塌方體積超過3萬立方公尺，至少有12幢房屋受損、8棟房屋被完全沖毀。災害發生瞬間當地斷網斷電斷通訊，位於進入下石組的山路也瞬間被沖毀。

新華社報導，遂川縣還有多個鄉鎮發生滑坡、土石流等災情。地處湘贛邊界的湯湖鎮青茶村，道路、通訊、電力中斷，共有4棟房屋倒塌，30餘棟房屋因災受損，但約300名村民皆平安。

截至9日，遂川縣已累計轉移群眾1萬8000餘人。

土石流 江西 沙德爾 豪雨

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