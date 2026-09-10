劉翔宣布已獲230萬「買斷費」 今後與上海運動局再無關聯

曾為中國大陸奪得奧運金牌的田徑選手劉翔於10日上午在微博發文，他已買斷與上海市體育局的關係，獲得49.4萬人民幣（約合新台幣231萬元）買斷費，今後和體育局再無關聯。另外，他將2015年4月迄今的所有薪資收入共98萬多元人民幣，全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。這場奧運金牌選手和大陸官方體育系統之間的在編爭議暫時落幕。

稍早在8月26日，劉翔的「求助文」衝上微博熱搜，他在個人微博發文稱：「在線等，碰到個難題：希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」他也配上2004年雅典奧運奪冠的紀念照片，引發大陸網友關於退休運動員妥善安置的廣泛討論。

據紅星新聞，劉翔10日早上於微博發文全文如下：「這麼多天過去，等不到官方結果了，還是由我來說吧。第一：早在9月1日我已經買斷，獲得49.4萬買斷費。今後與體育局再無關聯。第二：從2015年4月7日至今，所有薪資補助等，共收入982,935元，我於9月2日全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。」

該文還稱，「第三：官方說依規處理『在編不在崗』。我退役至今，沒有接過任何編制及職位。國家年年規範與整治『在編不在崗』問題，為何11年後這麼急匆匆的讓我二選一？我尊重規定，接受疏漏，但規定從來不是藉口，就像當教練和買斷，遲到了11年，也已經不是選擇。」

「第四：把『安置』這件事放在陽光下，不是為了讓社會輿論施加壓力尋求第三條路。反之，被社會看見、被大眾討論、信息對等，才會讓這個社會更有秩序，這才是時代在進步。我更希望組織認真去考慮每一位退休運動員的出路，善待他們，讓退休安置靈活多樣，讓他們有更合適的選擇，因為他們搭上了整個青春和健康，甚至留下了永久的傷病」，「最後在這特別的日子，祝師父節日快樂，沒有您的付出，也沒有中國跨欄今天的輝煌。」