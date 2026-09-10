陸女狠殺男友分屍當垃圾丟！盜帳號偽裝人沒死 被捕認：還有一袋在頂樓

東莞一名胡姓女子涉嫌殺害49歲男友後，盜取死者微信帳號發朋友圈，偽裝死者還在世。近日，本案被移送至檢察院審查起訴。

據陸媒《新京報》報導，被害人兒子唐先生稱，今年過年之前，他的堂弟要結婚，當時他與父親打了最後一通電話。父親的帳號在2月2日發了朋友圈，稱要去杭州朋友那邊過年。

唐先生發現，帳號發布的乘坐飛機的照片、頭像底下都有返回鍵和home鍵的標識，與父親之前發在抖音的圖一樣。唐先生稱，他當時已經懷疑不是父親本人在使用這個帳號，且這個帳號不會接家人的電話。

唐先生前往東莞找父親時，看到一輛電動自行車停在樓下。「我就想如果他人走了，這個電動車肯定也會隨之走掉」，於是他去派出所報警，警方前往胡某上班的工廠將其拘捕歸案。唐先生表示，父親身材較瘦，與胡某身高差距不大，胡某趁父親午睡時作案。

據唐先生介紹，父親與胡某2021年開始交往，並撫養對方3名子女。審訊第二天，胡某就承認殺害了唐某，並在審訊第三天透露，將唐某分屍後「分袋當垃圾丟掉」，最後一袋留在了她之前住的房子樓頂。

目前，胡某涉嫌故意殺人、盜竊罪移送至檢察院審查起訴，該案已進入審查起訴階段。

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文章授權轉載自《香港01》