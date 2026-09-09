懸案終破！20歲女去鄰居家吃飯與女主人衝突 遭夫妻分屍裝箱丟棄

2004年，西安一名年約20歲的女子應邀前往鄰居家吃飯，期間男戶主妻子突然回家，撞見兩人舉止親密，雙方爆發衝突，未料男戶主為保護孕妻，竟然殘忍殺害女子，最後夫妻二人聯手將死者分屍，並將屍體裝入行李箱，棄於西安閻良火車站附近。

西安鐵路公安局歷經21年不懈追查，憑藉DNA技術突破及閉路電視畫面，最終於2025 年將這對夫妻緝拿歸案。

火車站旁驚現分屍行李箱 死者胃內留米飯海帶

中央廣播電視台《天網》欄目近日披露一宗恐怖命案，案發於2004年4月15日晚上9時許，西安閻良火車站附近一院落內，有人發現一紅一藍兩個行李箱，打開後竟然發現是不同袋子包裹的人體組織。

法醫隨後證實，死者為一名年約20歲的女性，死亡時間為當天中午12時左右，胃內還有未消化的海帶和米飯。

警方隨即展開調查，附近一家旅館老闆稱，當晚8時許，曾有一名三輪車夫載著一男一女來店裏試圖寄存兩個行李箱，遭拒後離開。而三輪車夫稱，女子身穿孕婦裙，像是一名孕婦，男子則拉着大行李箱，體型中等，兩人攜帶的箱子與案發現場的高度相似。

DNA技術助警方破舊案

受限於當時的技術條件，案情一度陷入僵局。直至2024年，警方的技術人員從包裹屍體的膠袋上提取到男性生物檢材，經比對後指向四川樂山周氏家族，最終鎖定男子周某。

儘管周某的戶籍數據顯示其身高僅一米五九且右眼殘疾，與當年目擊者所述的「一米七、30歲左右」存在差異。但民警發現周某的面部輪廓與當年監控中幾乎一樣，他的妻子馬某英亦與監控中身穿孕婦裙的女子高度相似。

男子邀請女子來家做客 夫妻聯手殺害分屍

2025年2月20日，警方將周某及馬某英拘捕。最初周某激烈反抗，拒不認罪，馬某英甚至異常平靜對民警說「我見過你」。直到警方出示收費站監控等證據，周某才供認案發全過程。

據周某交代，2004年4月15日中午，他邀請同樓租戶、小名「陽陽」的女子到家中吃飯。期間馬某英回家撞見兩人舉止親密，隨即與陽陽發生激烈爭執，並用菜板攻擊陽陽。扭打過程中，周某為保護懷孕的妻子，將陽陽殺害。

事後馬某英負責把風，周某則外出購買行李箱和膠袋，兩人在洗手間內將死者分屍，之後輾轉西安、臨潼及閻良等地，將屍體丟棄於火車站附近的垃圾台。

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文章授權轉載自《香港01》