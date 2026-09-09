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大陸「中國天眼」建構世界最大中性氫星系樣本庫

聯合報／ 大陸中心／即時報導

陸媒報導，從大陸中國科學院國家天文台獲悉，由國家天文台姜鵬團隊牽頭的「中國天眼」（FAST）中性氫巡天項目（FASHI），發布第2期資料集FASHI DR2，建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫，相關成果9月8日發表在學術期刊《中國科學：物理學、力學與天文學》。

新華社指，該項成果由大陸多家科研單位聯合完成，將為世界天文學研究提供關鍵的中國觀測樣本。

中性氫是宇宙古老的基礎物質，被視作星系的「建築原料」，它發出的21釐米輻射訊號，能夠穿透星際塵埃，傳遞宇宙深處資訊。此次發布的資料集共捕捉到15.6萬個中性氫星系，巡天覆蓋近半個天穹，樣本數量是先前國際巡天望遠鏡的5倍，相較首期資料的近4倍，再次刷新世界紀錄。

科技日報稱，FAST用2年時間，2度刷新了美國Arecibo望遠鏡ALFALFA（阿雷西博望遠鏡「阿爾法爾法」中性氫巡天項目）保持近20年的紀錄，將探測源數量推至5倍規模，讓FAST完成了從「世界紀錄保持者」到「核心參考樣本」的跨越。

中新社引述研究團隊表示，「中國天眼」最新發布的這15.6萬個星系的氣體「身分證」，預計將在多個天文學前沿領域發揮作用。在星系演化領域，為研究氣體吸積、恆星形成反饋與星系演化提供直接觀測約束，人類可以完整地追蹤一個星系「呼吸」的全過程。

同時，依憑這批資料，科研團隊把近鄰宇宙中性氫密度測量精度提升至0.6%，這也是人類迄今對這一物理量最精確的測量。這些樣本將幫助科研人員解開星系演化、暗物質分布、宇宙大尺度結構等謎題，還可為引力波溯源、下一代射電望遠鏡研究提供重要參考。

大陸的「中國天眼」FAST中性氫巡天項目（FASHI），發布第2期資料集FASHI DR2，建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫，內容再度登上學術期刊。圖／取自央視新聞
大陸的「中國天眼」FAST中性氫巡天項目（FASHI），發布第2期資料集FASHI DR2，建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫，內容再度登上學術期刊。圖／取自央視新聞

天眼 星系 大陸

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