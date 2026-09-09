【重磅快評】CHINA GT離譜救援 凸顯大陸「面子工程」大短板

就在張雪機車屢屢拿下世界超級摩托車錦標賽（WSBK）分站冠軍，甚至中國大陸也有意導入WSBK賽事以擴大賽車在陸的商業版塊之時，日前在上海舉行的CHINA GT中國超級跑車錦標賽，卻發生1名英國車手駕駛的賽車碰撞起火後，無專業救援人員、甚至救護車疑因駕駛睡著遲延到場的離譜情事，所幸一名荷蘭車手果斷棄賽伸出援手，才未生憾事。

事發迄今，此事已在國際職業賽車圈引發軒然大波，不僅多個車隊宣布不再參加CHINA GT，就連醉心賽車的港星吳彥祖也發表評論，指事故發生時，現場工作人員顯得手足無措、亂成一團，連消防車都遲遲未能到位，「很明顯整個救災過程都發生錯誤。」有看不下去的中國車手更指控，主辦單位還試圖將責任推給車手。

這起CHINA GT離譜救援事件，著實凸顯中國大陸職業、商業賽車發展的核心問題：在表相的賽事轉播設備、宏偉賽場建築等硬體工程背後，所匹配的軟體「人性工程」，豈止是不合格而已！至於賽事主辦單位的官方聲明，更絲毫未見反省改善的誠意。

CHINA GT並非默默無聞的賽事，它須至國際汽車運動聯合會註冊，且須經由大陸國家體育總局和中國汽車摩托車運動聯合會批准。早從2016年2月起，即已在北京、上海、成都、珠海等地舉辦分站賽事，賽事也多採用FIA國際汽聯規則。

然而，在光鮮的場地與巨大的商業利益背後，9月5日這場碰撞後火燒車事故，卻著實驚掉了全球賽車迷的下巴，不僅現場未見專業救援人員，甚至從第一時間的滅火到拖救傷者，都是由看不下去的荷蘭籍車手完成；事後更傳出救護車遲到、現場保安是臨時以日薪六十元人民幣招聘來…等離譜情事。

既然是標榜國際的專業賽事，就絕無可能只有場地或賽事轉播的設備及專業必須達標，相關的救援救護投資絕也不可能因陋就簡。但事發後，主辦單位的官方發文卻仍大言不慚宣稱，賽事的配置符合國家級賽事配置，只是在細緻管理方面有待提高，全然看不出有究責之意。

對照受困英國車手米爾洛伊所屬的FIST Auto車隊事後聲明，更可知此官方聲明的可笑。車隊聲明稱，主辦單位在現場應急處置、安全救援保障上「存在嚴重失職」，救援機制「存在明顯漏洞，險些釀成慘劇」，卻沒有任何道歉。

誠如吳彥祖所言：「如果希望這個產業可以越來越好，第一件事情就是要懂得承認錯誤，並檢討發生什麼事。」見微知著，無人否認中國大陸在硬體發展方面的突飛猛進，以及依托十四億人口所帶來的巨大商業價值。但終究人命無價，如果連舉辦國際賽事的安全保障都是如此掉螺絲，事後更毫無反省糾錯作為，又如何讓人們相信中國大陸的所謂「官方聲明」？