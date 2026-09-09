近期「中梵均認可」第4次...天主教重慶教區舉行祝聖典禮

天主教重慶教區丁楊主教祝聖典禮，8日在重慶市渝中區天主教堂舉行。港媒明報9日指，這是中國大陸與梵蒂岡根據臨時協議進行主教任命，也是2個月之內中方舉行的第4次祝聖典禮。

7月下旬，內蒙古連續完成2名新任主教祝聖，常彥峰、段永昆分別出任赤峰教區主教、巴彥淖爾教區助理主教。8月底，天主教大同教區劉紅剛主教舉行祝聖典禮。

根據中國天主教官網發布，8日的祝聖儀式，由北京主教、中國天主教愛國會主席李山主持，約350人出席，包括神父、修女及信徒代表。

現年45歲的丁楊，生於重慶市合川區，聖名安德肋。2000年至2006年，在北京天主教神哲學院攻讀神哲學，2007年5月晉鐸，現任中國天主教主教團副秘書長、重慶市天主教「兩會」副主席兼教務委員會秘書長；2026年4月15日當選為天主教重慶教區候任主教。

據了解，丁楊2009年至2011年曾旅居澳門，並在澳門聖若瑟大學研讀神學。