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舉報學術不端暴紅 陸科普博主「耿同學」在杭州獲聘講師

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
以學術打假走紅的大陸自媒體博主「耿同學」，傳出已落戶杭州。圖／取自上觀新聞
以學術打假走紅的大陸自媒體博主「耿同學」，傳出已落戶杭州。圖／取自上觀新聞

因舉報多名大陸學者學術不端引發大量關注的科普博主「耿同學」（本名耿洪偉），日前傳出已落戶杭州，並獲聘為浙江傳媒學院科普產業學院特聘講師。

浙江省科普聯合會官方公眾號7日發文稱，該會會長、浙江省政協原副主席周國輝在辦公室聽取「耿同學」關於科普視頻的創作近況，及落戶杭州後的工作設想。

周國輝稱讚「耿同學」敢講真話、追求真相，做事嚴謹。同時他亦提醒，作為高流量博主，須恪守正確導向，既要繼續監督科研不端行為，亦要積極宣傳浙江乃至全國的優秀科技企業、科學企業家和突破性科研成果，講好創新故事。

中國新聞周刊報導，耿同學表示，自己從不與被曝光的科研人員、單位私下聯繫，進行學術打假，拚的不只是流量，更多的是社會責任，希望科研生態更加健康。

「耿同學」本科、碩士畢業於吉林大學，博士肄業於北京航空航太大學。4月起揭露多位高校學者學術造假的相關影片引發關注，發布帳號為「耿同學講故事」。近期，新帳號「耿同學科創行」已啟動，稱「要講好中國科創故事」，企業認證為「杭州耿同學科技有限公司」，首個影片發布於8月20日。

公開資料顯示，浙江傳媒學院科普產業學院成立於2025年12月25日，是大陸首家以科普產業為特色的學院。該學院面向人工智慧、生物醫藥、腦機融合等前沿領域，致力於培養兼具科學素養與傳媒能力的複合型人才，成立之初便有13位網路科普大V擔任首批行業導師。

「耿同學」表示，會落戶在杭州，就是1個人做影片做不過來了，找了幾個小夥伴一起成立公司在杭州開展商務，今年沒少跑杭州、深圳，互聯網的各種活動都在這些地方。

對於受聘於浙江傳媒學院，「耿同學」指出，該學院常邀請科普博主前去分享經驗，去年請了13個，包括科普大V「畢導」。今年反而請得少，因為大博主都被請完了。「我其實粉絲體量上還差點意思，我還得努力。」

「耿同學」表示，去高校是經驗分享，具體細節聽學院安排，儘量滿足要求。如果滿足不了就辭去特聘講師，這件事不會成為的束縛。

「耿同學」提到，講論文還是非常有意思的，打假影片還會有、科普也會做，未來長期都是這樣。除熱情外，還會覺得有種責任在身上。

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