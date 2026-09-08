香港地鐵有旅行團集體逃票 港鐵報警、警方跟進處理

網傳短片，有旅行團在香港地鐵站集體逃票，方法是一人拍卡，單次最多七人衝出。港鐵說已報警，香港警方說已將案件列作「雜項事件」處理。

網傳數十人在香港地鐵尖沙咀站出閘時集體逃票，片段中一女子在閘機上拍卡，多名旅客跟隨「衝閘」，片段中單次衝出七人。拍片的目擊者說，拍攝影片見到一名疑似旅行團導遊，站在港鐵閘機旁負責拍卡，邊催促一行人「快點，行快點」，一個接一個地快步經過閘機，目擊者說共涉及三十六人，但另有說法指逃票者近二十人。

港鐵說，經翻查閉路電視片段，相信事件發生於八月二十三日晚上約十一時許，有乘客於尖沙咀站未有繳付正確車資出閘。港鐵已報警處理，並會加強車站巡查。

港鐵說嚴正提醒乘客，任何未有正確繳付車資及其他形式的逃票行為，均屬違反港鐵附例。港鐵職員會不時於鐵路範圍內查票，如發現違例情況必按既定程序跟進，包括向有關乘客徵收附加費，有需要時會提出檢控。

香港警方回覆查詢，說星期六接獲港鐵職員報案，留意到有網上片段顯示有乘客逃票，要求警方備案，案發時車站閘口位置，有三十六人試圖跟一名男子出閘。案件列作「雜項事件」處理，交由港鐵根據《香港鐵路附例》跟進。