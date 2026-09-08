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中國加強教材管理 「習思想」從小學教起

中央社／ 台北8日電

中國正編寫並使用多套以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為核心內容的課程教材，供中小學使用。中國國務院副總理丁薛祥今天說，要加強黨對教材工作的全面領導，「牢牢把握正確政治方向和價值導向」。

中國官媒新華社報導，全國教材工作會議9月8日在北京召開，丁薛祥出席會議並講話。

丁薛祥稱，要深刻把握教育的「政治屬性、人民屬性、戰略屬性」，以高度的政治責任感和歷史使命感，進一步加強和改進教材工作，加快構建「中國特色高質量教材體系」。

他又稱，要堅持和加強黨對教材工作的全面領導，牢牢把握正確政治方向和價值導向。要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人。加快構建哲學社會科學自主知識體系和原創性教材體系。要嚴格教材編審出版管理，規範教材選用使用。

就在昨天，中共官媒人民日報頭版刊發長文談加強教材建設和管理，指教材是國家事權，為教育強國建設發揮了重要支撐作用。

文章稱，目前，中小學道德與法治（思想政治）、語文、歷史3科統編教材已實現各學段全覆蓋。這3科統編教材修訂工作2022年啟動，2024年秋季學期在起始年級投入使用，今年秋季學期完成替換。

中共20大報告首次提出「加強教材建設和管理」。文章引述中共總書記習近平談到教材建設說，「要從維護國家意識形態安全、培養社會主義建設者和接班人的高度來抓好」。

文章提到，「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」已從2021年秋季學期起，在全國各地中小學投入使用。宣稱透過學習，學生們「逐步形成對擁護黨的領導和社會主義制度、堅持和發展中國特色社會主義的認同、自信和自覺」。

文章還提到，「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」及相關教材、專門講義、讀本持續推出。同時，透過選文調整，「中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化、國家安全、勞動教育、國防、生命安全與健康等重大主題充分融入課程教材，價值引領作用日益凸顯」。

其中，歷史教材的「抗戰勝利」這一課還加了一個章節－「中國共產黨是抗日戰爭的中流砥柱」。文章引述歷史教材編委會主任、中國社會科學院學部委員張海鵬說，「要通過教材，引導青少年樹立正確歷史觀」。

在高等教育方面，文章也提到，2025年春季學期起，「中國特色社會主義政治經濟學」教材在40餘所大學院校試用，內容包括「新質生產力」、「新發展理念」、「供給側結構性改革」等習近平提出的政策。

文章並指，中國教育部設立實施「中國原創性哲學社會科學重點教材建設工程」，加速構建中國自主教材體系。

中國教育部教材局相關負責人表示，2025年，中國原創性哲學社會科學教材建設總體布局已經完成，實現了29個一級學科全覆蓋，按規劃2027年取得階段成效，2030年建成「中國自主教材體系」。

除了社會科學領域，大學生物科學「101計畫」也規劃把世界前沿的科學進展寫進課本。文章稱，這是一次規模大、範圍廣的教材編寫行動，有超過50名院士和80名知名學者專家加入。

習近平 國務院 小學

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