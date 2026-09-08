廣西洪災網紅發文稱捐款百萬 紅十字會：查到捐了1元

今年7月，梅莎颱風（大陸稱「美莎克）導致廣西多地出現嚴重洪災，一名網紅「安瀾」隨後在網上貼出他已捐款人民幣100萬元給廣西紅十字會的轉帳截圖，並稱「災後重建，略盡綿薄之力」，引發上千網友點讚，並讓他迅速「漲粉」至3.1萬。但上觀新聞等多家媒體報導，經查，「安瀾」事實上只捐了1元。

上觀新聞指出，「安瀾」將「捐款給廣西壯族自治區紅十字會百萬」的截圖放在其首頁頭條，圖中的捐款日期為7月17日。但記者致電廣西壯族自治區紅十字會，工作人員表示，捐款名單均已公示，7月17日並未收到個人單筆百萬元捐款。

紅十字會工作人員之後根據網友提供的「安瀾」真實姓名查到，「安瀾」當天只有一筆1元捐款。上觀新聞記者嘗試聯繫「安瀾」，但對方未回覆。上觀新聞記者隨後向網路平台反映此事，「安瀾」目前已遭禁言。

不過中國近期的「詐捐」事件不只這起。福建莆田日前因持續強降雨，引發區域性洪澇災害，災情發生後，不少網友紛紛曬出自己的捐款憑證。福建日報指出，有網友發現，一個帳號為「秋葉白」的網紅近日曬出捐款人民幣10萬元的截圖，捐款對象為「莆田市紅十字基金會」。

「秋葉白」這個「善舉」更讓他收穫7,000多個讚，許多福建網友更留言表達感謝，「秋葉白」則回覆：「微薄小力，不值一提……」。

但有網友發現，「秋葉白」這張捐款截圖中的機構名稱、圖標及捐款數字標點都有些怪怪的。福建日報記者為此向莆田市紅十字會查證得知，當地並沒有「莆田市紅十字基金會」這個機構，此人捐款不實。

「秋葉白」之前還曾在網上曬出7月8日向黃岡紅十字會捐款人民幣10萬元，並顯示個人真實姓名。但黃岡市紅十字會也表示，當日並未收到個人單筆10萬元捐款。黃岡市紅十字會並稱，以前也發生過有人用AI生成捐款憑證，虛構捐贈30萬元以博取流量，後來他們報警處理了。