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香港9月開學後3學生自殺亡 再度觸發社會關注

中央社／ 香港8日電

香港中小學自9月1日開學以來，至今發生至少7宗學生自殺案件，其中3人死亡，再度觸發社會關注學生自殺問題。有立法會議員認為，現有制度及「傳統智慧」已無法防範這個問題。

綜合香港媒體今天的報導，過去3天，香港發生至少7宗學生自殺、自殘或情緒不穩案件，其中3人身亡。

相關案件包括，5日晚上，一名12歲初中一女生在寓所墜樓，根據其日記，疑與學業壓力有關；6日晚上，一名10歲男童在寓所暈倒，送院後證實死亡；7日早上，一名14歲女生在寓所內上吊身亡，據悉女生有情緒障礙問題。

另外，7日早上，一名14歲初中二女生情緒不穩，被送院接受檢查；7日下午，一名17歲高中二男生向學校社工求助，稱因學業壓力而自割胸口，即時送院治理。

星島日報今天刊登評論文章表示，每年開學都是學生精神健康特別需要關注的「高危」時間，而近日本地發生多宗學童輕生或企圖輕生事件，這個問題存在多年，社會討論至今卻未能找到有效的解決辦法。

文章引述撒瑪利亞防止自殺會的統計指出，去年本地自殺率為13.57（即每10萬人口有13.57人自殺身亡），較前年跌10%，但兒童及青少年（0至19歲）組別的自殺率有惡化趨勢，由2024年的35宗增至2025年的47宗，升幅超過30%。

此外，由2021年至2025年，香港中小學生懷疑自殺身亡個案達141宗，其中中學生占90%。

文章引述立法會教育界議員鄧飛說，現有制度已無法從根本防範問題，並指社會對青少年自殺仍停留在「傳統智慧」，即將之簡化成「學業壓力、家庭朋輩壓力」等。

他認為，以上解釋許多時只是表面成因，一些更深層的根源，包括「Z世代」對生命的態度、網路時代如何面對網路欺凌等，仍然未能掌握得透徹，但這些心路歷程往往最需要了解。

文章又引述城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝說，學生習慣線上與人交流，當開學後需要重新與人面對面相處，容易不適應，形成精神壓力，加上AI（人工智慧）時代一切講求快速，社會在教授學生大量知識同時，卻未能同時訓練他們從零開始逐步解難、探索的能力。

她說，種種問題疊加起來，導致學童面對真實世界的困難時，可能無法展現出抗逆、自我心態調節等能力，問題長期累積，最嚴重就可能作出自殘等極端行為。

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