香格里拉拆網紅大經幡 有評論指須慎重處理

據報導，中國雲南香格里拉、麗江多個熱門的大經幡景區近期陸續被拆除，當地相關部門解釋是要保護草原生態，與宗教無關，但有評論表示，對具有宗教意味的民俗、文化符號，當局應慎重處理。

明報8日報導表示，近年雲南香格里拉獨克宗古城一帶湧現多處大經幡景區，遊客付人民幣9元（約新台幣42元）入場費，便可在藍天、草原和古城白塔襯托下，以五彩經幡為背景拍攝藏地寫真，吸引不少旅客專程前往當地拍攝照片。

但香格里拉、麗江多個熱門的大經幡景區近期陸續被拆除。

明報記者昨天以旅客身分向當地多名旅遊業者查詢大經幡的拆除情況，其中徐姓旅拍攝影師展示了現場拆除的照片，確認當地規模最大、最受旅客歡迎的「五彩哈達大經幡」已被清拆。

這位徐姓攝影師還說，多個大經幡景區老闆表示，「宗教信仰的東西不讓用作商業行為」。

據報導，負責拆除行動的香格里拉市林業和草原局表示，整治僅針對未經審批、違法占用草原的仿造經幡，無關宗教原因；他們拆除這些經幡，旨在保護草原生態，7月至今已拆除超過10處。

協助拆除行動的香格里拉市綜合執法局也稱，當地「部分大經幡涉侵占國家草地、濕地」而遭拆除。

對於當地大經幡景區被拆除，中國社交媒體反應兩極，有遊客表示惋惜，有人因此取消前往香格里拉行程；也有聲音批評當地部分商家把經幡圈地收費、追求「出片」（旅客拍攝），本就不尊重藏地文化。

報導引述時事評論員蔣兆勇說，當局對具有宗教意味的民俗、文化符號處理應更慎重，須充分尊重藏區獨特文化。