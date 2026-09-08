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雲南大拆經幡 麗江、香格里拉等地網紅打卡點成絕響

聯合報／ 大陸中心／即時報導
雲南傳出近期大拆經幡，麗江、香格里拉等地網紅打卡點成絕響。圖為香格里拉最受遊客歡迎的「五彩哈達大經幡」，也在本月6日拆除。圖／取自微博
雲南傳出近期大拆經幡，麗江、香格里拉等地網紅打卡點成絕響。圖為香格里拉最受遊客歡迎的「五彩哈達大經幡」，也在本月6日拆除。圖／取自微博

雲南麗江、香格里拉等地的巨型經幡傳出8月起陸續被拆除，其中香格里拉的大經幡已在9月6日拆除，這處曾吸引眾多遊客前來拍照、打卡的網紅景點如今已經不在。負責拆除行動的香格里拉市林業和草原局告訴香港明報表示，此次整治是針對未經審批、違法佔用草原的仿造經幡，無關宗教原因，旨在保護草原生態，7月至今已拆逾10處。

經幡是藏傳佛教常見祈福法物，通常印有佛像、經文、六字真言或「風馬」等圖案。經幡藍、白、紅、綠、黃五種顏色象徵自然元素與宇宙秩序，一般懸掛在寺院、山口、屋頂、橋梁或埡口等風勢較強之處。

藏傳佛教信仰認為，每當風吹動經幡，便如同誦念一次上面的經咒，使祝福隨風傳播。經幡經風吹日曬褪色、破損，象徵經文與祝願已逐漸融入天地，也提醒人們世事無常。

雲南大拆經幡未見官方媒體報導，但近日在大陸網上廣為流傳。據稱，麗江的大經幡8月初就開始拆除，隨後香格里拉等地的巨型經幡也相繼拆除。雲南此次大拆經幡涉及大理、麗江、香格里拉等地藏區主要旅遊景點。

香港明報指出，近年香格里拉獨克宗古城一帶湧現多處「大經幡景區」，遊客只要花約人民幣9元入場費，便可在藍天、草原和古城白塔襯托下，以五彩經幡為背景拍攝藏地寫真，吸引不少旅客穿上藏袍前來拍照、打卡。

報導稱，香格里拉最受遊客歡迎的「五彩哈達大經幡」已於本月6日清拆。

在傳出曾經的網紅景點已成絕響，大陸網友紛紛在微博曬出此前在經幡前的打卡照，感嘆「想去的地方不會一直等你」。一些原計劃前往但尚未成行的遊客則表示「心碎」，後悔沒有早點出發。

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