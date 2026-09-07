廣場舞後「暴走團」崛起 大陸擬修法嚴管

繼廣場舞之後，「暴走團」成為中國中老年人的最愛，但由於屢因佔用道路、噪音擾民等問題引起爭議，中國全國人大常委會日前初次審議「中華人民共和國道路交通安全法（修訂草案）」，特別對「暴走團」作出規範。

據「香港01」報導，草案明確規定，未經許可，不得佔用道路從事體育健身等非交通活動，並要求有關單位加強日常巡查與勸阻制止。此舉意味著社會反映強烈、存在重大安全隱患的群體性佔道健身行為，將從零散執法經驗上升為法律規則。

「暴走團」在中國主要由中老年人組成，參與者多穿著統一服裝，在領隊帶領下於公園或馬路集體健步，並攜帶外置音響播放強勁音樂。然而，城市專用健身步道及綠道總量不足，導致部分健身群體選擇走上城市道路。

近年來，「暴走團」因搶佔車道、忽視交通規則引發多宗社會矛盾與嚴重事故。2017年山東臨沂一輛出租車因司機操作失誤及人群佔用機動車道，衝撞「暴走團」造成1死2傷；2023年廣西陽朔多個「暴走團」搶佔非機動車道，導致車輛無法通行；2025年7月，遼寧朝陽更有「暴走團」阻擋2輛消防車及1輛救護車通行，僵持近2分鐘。

此外，2024年11月11日晚，珠海香洲區體育中心發生車輛無差別衝撞事件致35死43傷，事發時操場上亦有不少穿著統一制服的「暴走團」成員受波及。

2025年11月，大批穿著統一服裝的大叔大媽由深圳赴香港，在維港、西九文化區及麥理浩徑等地列隊徒步並大聲播放音樂，引來路人側目。

中國現行「道路交通安全法」自2004年施行以來，雖曾於2007年、2011年及2021年進行過局部修正，但本次修訂草案是20多年來的首次「全面大修」，並於今年8月28日正式在中國人大網等平台公開徵求意見。