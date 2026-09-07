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濫用大權狂撈4.4億 陸證監會前副主席王建軍遭判無期徒刑

中央社／ 上海7日電
中國證券監督管理委員會前副主席王建軍受賄案今天一審判無期徒刑。圖為王建軍2023年11月7日出席在香港舉行的一場投資峰會。中新社
中國證券監督管理委員會前副主席王建軍受賄案今天一審判無期徒刑。圖為王建軍2023年11月7日出席在香港舉行的一場投資峰會。中新社

中國證券監督管理委員會（證監會）前副主席王建軍受賄案今天一審判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。法院調查，王建軍受賄人民幣9340萬餘元（近新台幣4.4億元）。

人民日報客戶端報導，山東省濰坊市中級人民法院作出上述一審宣判，並對追繳在案的王建軍受賄所得及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

根據法院公布的審理內容，王建軍自2005年至2019年利用擔任中國證監會雲南監管局副局長及中共黨委委員，中國證監會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為單位和個人在公司上市、企業融資、業務承攬等方面謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共人民幣9340萬餘元。

濰坊市中級法院認為，王建軍構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，涉案贓款贓物部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。

據報導，濰坊市中級法院6月10日公開開庭審理時，王建軍進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

根據網上公開資料，王建軍於2021年10月開始擔任中國證券監督管理委員會（證監會）副主席及黨委委員。中共中央紀委及國家監委網站在2025年4月30日公布王建軍涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，隨後於5月被免職，11月被立案調查。

證監會 無期徒刑 雲南

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