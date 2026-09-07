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香港流感仍處高水平 16名小童感染流感入深切治療部
香港衛生官員說，香港流感仍處非常高水平，檢測陽性比率遠高於基線。已有十六名小童因流感重症而入住深切治療部，當中一人死亡。
香港衛生防護中心總監徐樂堅今天說，有十六名小童因流感重症而入住深切治療部，當中一人死亡，另外亦有四百六十宗成人重症入院個案，八成以上是六十五歲以上長者。
港府醫務衛生局局長盧寵茂，聯同多名衛生官員及醫院管理局高層，到西灣河家庭醫學診所接種季節性流感疫苗。盧寵茂說，自今年六月底夏季流感季節開始，流感至今仍然處於非常高水平，流感檢測陽性比率達11.17%，遠高於基線，醫管局接收的病人當中，每萬人就有0.75人感染流感。
盧寵茂又稱，本年度季節性流感疫苗接種計畫，將於下星期四展開，當局已採購一百三十萬劑疫苗，呼籲高危人士盡快接種疫苗。
港府衞生署署長林文健稱，今年新增醫健通電子同意書功能，家長可以透過醫健通為子女提交流感疫苗接種同意書，至今已有約八萬人提交。
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