踩紅線？郭德綱被指篡改抗戰歌曲 官方開罰結果出爐

大陸相聲演員郭德綱因在武漢一場演出中被指「歪曲篡改」抗戰歌曲《彈起我心愛的土琵琶》，事件遭當地文旅部門查處。武漢市文化和旅遊局7日通報，對演出舉辦單位沒收違法所得4萬8687.4元（人民幣，下同，約台幣23萬元），並處以48萬6874元（約台幣230萬元）罰款；演出場所經營單位另遭罰11萬元（約台幣52萬元），同時對涉事人員嚴肅處理。

據新華社7日晚間報導，武漢市文旅局表示，2026年7月24日晚，在武漢舉辦的《濟公活佛》第八本專場演出中，郭德綱「歪曲篡改」表現抗戰的著名歌曲《彈起我心愛的土琵琶》，造成惡劣社會影響。

報導指，經核查，這場演出的舉辦單位江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司，以及演出場所經營單位武漢中南劇場管理有限公司，分別違反《營業性演出管理條例》第25條、第26條及第16條相關規定。

依據《營業性演出管理條例》第46條、第44條規定，武漢市文旅局決定對江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司給予警告、沒收違法所得4萬8687.4元，並罰款48萬6874元，同時責令其整改，並加強對演員及演出內容的管理。

報導提到，至於演出場所經營單位武漢中南劇場管理有限公司，則被給予警告並罰款11萬元。同時，官方將對涉事人員「嚴肅處理」。

武漢市文旅局表示，「抗戰歌曲承載中華民族抗戰記憶與民族情感，絕不允許任何單位和個人歪曲篡改」，未來將依法加強監管，切實維護文化市場環境。

據此前報導，郭德綱今年7月在湖北武漢演出《濟公活佛》期間，曾將《彈起我心愛的土琵琶》原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並在結尾加入戲謔唱詞，引發網路爭議，也有民眾向當地文旅部門檢舉。

武漢市文旅局其後對此立案調查，郭德綱原定8月15日在西安演出的「麒麟劇社成立十週年巡演西安站」也被取消。

《彈起我心愛的土琵琶》是1956年電影《鐵道游擊隊》的插曲，描寫抗戰時期鐵道游擊隊員的戰鬥生活與樂觀精神，2019年並入選「慶祝中華人民共和國成立70週年優秀歌曲100首」。