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默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

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默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
國學大家錢穆之子錢行辭世，享耆壽94歲。圖／取自環球網
國學大家錢穆之子錢行辭世，享耆壽94歲。圖／取自環球網

據環球網等大陸媒體報導，蘇州市第五中學校9月7日發布訃告稱，該校離休幹部、數學老師錢行，因病於9月6日凌晨逝世，享耆壽94歲。錢行系國學大家錢穆次子。

1949年國共內戰日趨明朗後，錢穆於當年10月隨廣州私立華僑大學南下香港，出任新亞書院前身「亞洲文商學院」院長。1967年9月，錢穆自港來台，次年遷居台北外雙溪「素書樓」。

1988年5月，時任台北市議員周伯倫指控錢穆霸占政府建築物，要求錢穆搬家，改設立紀念館。為避嫌，錢穆於1990年5月另覓居所主動遷出素書樓，後於同年8月30日逝世於台北市杭州南路寓所中。1992年，錢穆歸葬蘇州。

錢行長期擔任中學數學教師，他與父親錢穆共同生活的時間僅七年。1949年後父子分離近30年，直至1980年才在香港重逢。

蘇州市第五中學校發布訃告全文如下：

「我校德高望重的離休幹部、優秀數學老師錢行教師，因病於9月6日凌晨2：09不幸逝世，享年94歲。

錢行老師系國學大家錢穆先生之子。從教多年以來，錢行老師深耕數學一線，治學嚴謹、教風端正，誨人不倦、潤物無聲。他一生忠於教育事業，默默耕耘、無私奉獻，以深厚的學識修養、謙和高尚的人格品行，培育桃李無數，深受歷屆學生愛戴、全體師生敬重。

作為學校離休老幹部，錢行老師始終初心不改、作風淳樸，一生淡泊名利、嚴於律己，始終關心支持學校發展，為學校教育建設與發展作出了積極貢獻。他的離世，是我校的重大損失，我們萬分痛惜！

錢行老師一生崇德向善、立德樹人，風範長存、精神永駐。

謹此訃告，沈痛哀悼錢行老師！」

幹部 華僑 香港

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