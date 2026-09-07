江西遂川土石流災情更新 已致3死9失聯、近1.2萬人撤離

受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，大陸江西省遂川縣發生土石流及多起山體滑坡災害。當地官方通報，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人；高坪鎮明坑村土石流已造成3人遇難、9人失聯，另有多棟房屋受損。大汾鎮和坪村近日又發現山體開裂，存在滑坡風險，當地連夜將87戶、169名居民全部撤離。

據「遂川新聞」微信公眾號7日發布的消息指，截至6日18時，全縣已撤離1萬1968人，並發放救生衣555件、救生繩114條、折疊床3150張、毛毯1800件、薄被1420件、棉被400件等，共計7000多件救援物資，其餘物資正在持續配送。

供電方面，全縣共有58條供電線路受災，目前已搶通53條，尚未恢復的主要集中在湯湖鎮、高坪鎮、左安鎮、營盤圩鄉等部分區域。中國移動及中國聯通基站共2110座，目前1901座正常運作，另有209座中斷，正加快搶修。

此外，受連日強降雨影響，遂川縣大汾鎮和坪村出現山體開裂，存在滑坡風險。為確保居民安全，當地連夜對存在安全隱患的3個村民小組、共87戶169人進行緊急撤離，無一人遺漏。

當地先前通報，9月5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組突發土石流地質災害。經初步排查，災害共造成12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。

截至6日晚間，土石流已造成3人遇難，另有9人失聯。此前截至6日上午，官方通報為2死10失聯。

另據新華社報導，遂川縣左安鎮揚芬村4日、5日也曾多次發生山體滑坡，造成2人失聯。6日，揚芬村地質災害已尋獲其中1名失聯者，但已無生命跡象。