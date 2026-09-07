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江西女生領低收入津貼卻到香港看演唱會 全家補貼被取消

中央社／ 台北7日電

中國江西贛州一名低保（城鄉居民最低生活保障）家庭的女生前往香港看演唱會，被當局認為屬於高消費行為，啟動低保資格覆核程序，最後全家的低保被取消。當地民政局回應媒體查詢時表示，目前事件仍在核查中。

新浪網7日報導，日前中國網路有一則貼文，指贛州一名女 生全家每月依靠約人民幣2000元（約新台幣9400元）低保金維持生活。該女生靠暑假打零工賺錢，加上平時省下的部分補助，湊了大約3000到5000元往香港看演唱會。

這名女生出發前，相關單位工作人員曾說明，出境高消費會觸發低保覆核，全家的低保會被取消，但她堅持前往香港。她返回後，當地民政部門根據出境紀錄啟動低保資格覆核，最後全家低保資格被取消。不過，這篇貼文目前已被刪除。

中國媒體記者6日致電贛州市民政局，值班人員表示，目前市級單位和縣市區級單位正在核查此事。

北京市惠誠律師事務所上海分所律師李夙表示，低保的標準是家庭整體經濟狀況，需要接受動態核查；若實際生活水平明顯超出補助標準，可以依法終止低保。

李夙表示，若網路所說情況屬實，該女子的消費能力和低保出現矛盾，加上事前工作人員已經告知後果，民政部門啟動覆核及取消低保是有法律依據。

但李夙同時提到，民政部門決定停發低保，應當書面說明理由。事件爭議是該女生的消費是個人勞動所得，單次娛樂消費就終止全家低保，在行政比例原則上有討論空間。如果當事人不服，可以依法申請行政覆議。

報導引述「江西省社會救助家庭經濟狀況評估辦法」指出，自費出境旅遊娛樂屬於高消費行為，接受低保期間出現高消費行為且無法說明正當理由，應當停止補助。

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