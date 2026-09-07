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白露過後寒意漸增 中醫觀點：注意身體三部位保暖

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今（7）日迎來白露節氣，此時的早晚玉露生涼，空氣中的水汽在夜裡受冷凝結為露。圖為江西省萬載縣一處稻田，一隻豆娘停駐在滿是露水的稻葉。新華社
今（7）日迎來白露節氣，此時的早晚玉露生涼，空氣中的水汽在夜裡受冷凝結為露。圖為江西省萬載縣一處稻田，一隻豆娘停駐在滿是露水的稻葉。新華社

今（7）日迎來白露節氣，央視新聞指出，這個時節，晝夜溫差開始明顯拉大。中醫觀點認為，白露過後寒意漸增，身體三部位尤其要做好保暖：腳、腰腹、肩頸膝。

報導稱，白露之後就不建議繼續穿涼鞋、用冷水沖腳。腳部距離心臟遠，血液循環偏弱，受涼容易受到寒氣侵擾；同時秋燥也容易造成腳部皮膚乾裂。建議更換透氣保暖的鞋襪，睡前可用溫熱水泡腳。

白露時節還要格外注意腰腹保暖，夜間睡覺撤掉涼席、蓋好被褥，寒涼類飲食不宜多食，避免損傷脾胃。

此外還要護好肩頸膝。寒涼刺激容易阻滯氣血運行，引發關節不適。早晚外出可備一件薄外套，關節偏弱的人可佩戴護膝，出汗後要及時擦乾。

中國中醫科學院西苑醫院肺病科主任醫師樊茂蓉表示，白露後寒氣漸重，每晚可用溫熱水泡腳，水溫約40攝氏度，水位沒過腳踝，時長控制在15至20分鐘。

天氣轉涼，飲食習慣也要隨之調整。樊茂蓉指出，白露過後，秋燥漸起，人體脾胃經過夏天的耗損，處於偏弱的適應階段，飲食上宜收斂護脾胃、防秋燥，有幾類食物建議酌情少吃：

冰淇淋、冷飲、冰西瓜這類夏令飲食，白露之後要減少攝入。

辣椒、花椒、韭菜等辛味食材，過量食用容易耗損津液，加重秋燥帶來的口乾咽乾等感受。

減少燒烤、火鍋、肥肉等不易消化的食物。

樊茂蓉說，白露時節可適量食用白色食材。如：梨生吃清潤，脾胃偏弱的人群，可以蒸熟或燉煮食用；銀耳充分泡發燉煮出膠質，搭配枸杞食用；百合可熬煮百合蓮子粥。但需注意，梨、百合性質偏涼，脾胃虛寒者烹製時，可以搭配姜片、紅棗中和。

此外，白露時節講究「少辛多酸」，可適量吃橘子、柚子、山楂、葡萄等酸味鮮果。但「多酸」不等於猛吃酸，有胃酸過多、胃潰瘍問題，酸味食物就要控制量。

中國中醫科學院西苑醫院營養科主任醫師曾文穎指出，網上流傳秋天喝姜茶暖身，但生姜性質偏溫，如果平時經常口乾舌燥、容易便秘，屬於陰虛火旺體質，大量飲用姜茶反而容易上火。體質偏寒、受涼需要驅寒，則可以少量飲用，盡量在上午喝，下午三點後就不建議再喝姜茶。

白露 保暖 中醫

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