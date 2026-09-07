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同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。圖／取自湖北日報
湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。圖／取自湖北日報

同名同姓同年同月同日生，還一起考上同一所大學的同一個科系，這種事出現的機率有多高？湖北日報報導，位於湖北省宜昌市的三峽大學9月6日新生報到，計算機與信息學院數據科學與大數據技術專業就來了兩個「劉欣怡」，兩人不僅同名同姓，連生日都是同一天。

來自湖北隨州的劉欣怡表示，她在加入系上群組時就發現了一位同姓名同姓的同學。「經過老師的通知才知道，我們居然還是同年同月同日生」。這個劉欣怡說，她初中、高中都曾遇到同名的同學，但沒有同一天生日。

來自湖北武漢的劉欣怡則說，她也是在加入系裡群組時發現了一位同姓名的同學，「很震驚」，感受到生命的奇妙。因為過去18年但凡做出任何一個不一樣的選擇，他們兩人就不會在這裡相遇。

武漢劉欣怡的爸爸劉巍笑說，聽到這個消息後還和欣怡的媽媽開玩笑：「當時你生欣怡的時候，確定是只有一個？」 他表示，希望兩人在學校能成為姐妹，一起走得更遠。

兩個劉欣怡高考成績僅相差3分，都是第一次來到宜昌，兩人都表示，非常珍惜這個機遇。

三峽大學透露，該校今年大一新生其實還有三對同名同專業的同學：電氣與新能源學院電氣工程及其自動化的王偉銘，經濟與管理學財務管理專業的黃欣怡，金融學專業的李馨怡。

科系 大學 三峽

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