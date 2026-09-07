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三星堆博物館 暑期湧近140萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆博物館文創銷售區人頭攢動。本報德陽傳真
三星堆博物館文創銷售區人頭攢動。本報德陽傳真

今年暑假期間，三星堆博物館累計接待遊客約一三九萬人次。除了基本陳列，博物館還推出多項特展、社教活動，為觀眾提供豐富的古蜀文明體驗。

展覽方面，暑假期間一號館陳列三星堆遺址出土文物一千五百餘件（套），同步開放「對話三星堆—互動體驗廳」和「天地迴響—三星堆全景音畫數字藝術劇場」，以多元方式呈現古蜀文明圖景。此外，四號館的「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展、一號館地下一樓的「鑄古熔今—朱炳仁銅藝術展」，則為暑期遊客帶來了特別的文化對話。

社教活動同樣受到歡迎。暑期，三星堆博物館舉辦了近百場社教活動，吸引上萬個家庭參與，「指尖三星堆玩轉博物館」主題體驗活動涵蓋面具彩繪、石膏文物彩繪、文物拼圖、銅拓畫、錫紙畫、泥版畫、冰箱貼和藝術擺件製作等項目，讓遊客在動手實踐中感受古蜀文化。

運行保障方面，暑期博物館日均有近兩百位講解員投入講解工作，累計完成講解近三萬場；六十九名志願者服務九十餘萬人次，開展公益講解五百餘場。博物館還在暑假期間延時開放至每晚八點，未約到日間票的遊客可選擇下午五點開始檢票的夜場，讓更多遠道而來的遊客有機會走進三星堆，感受古蜀文明。

博物館 文物

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